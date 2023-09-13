Эль-Ниньо, Полярный вихрь и сильные ветра. Стоит ли ждать аномальную погоду этой зимой

Будут ли сильные снегопады

По прогнозу климатологов, среднее количество осадков в Европе этой зимой будет не на много выше нормы. На большей части континента выпадет меньше снега, чем обычно, за исключением альпийского региона и некоторых частей Скандинавии.

Ноябрьский прогноз показывает, что количество осадков будет в основном ниже среднего, чуть больше - в Альпах и северных Балканах.

А вот прогноз снегопадов на декабрь уже совсем другой - в некоторых частях Центральной Европы и ненадолго в южной Англии возможны сильные осадки.

В январском прогнозе совсем другая картина - потенциал снегопадов смещается. Меньше осадков на западе Европы и значительно больше - на востоке, а значит и в Украине.

Специалисты отмечают, что во многом на погоду будет влиять растущее явление Эль-Ниньо. А также - движение Полярного вихря, который достигнет своей мощи в конце ноября - середине декабря.

При Эль-Ниньо зима имеет свои особенности. Например, больше осадков в северо-западной Скандинавии, в некоторых частях центральной и юго-восточной Европы. А в Западной Европе зима Эль-Ниньо обычно сухая.

Прогноз по снегопадам в январе 2024 года (скриншот)

А что будет с температурой?

Данные сразу нескольких разных метеорологических систем показывают, что суровых температурных аномалий не стоит ожидать в первой половине зимы. А вот в середине и конце зимы есть вероятность сильного похолодания в США и некоторых частях Европы.

Над северо-восточными частями континента сейчас прогнозируется нейтральная зона, так как там область аномалии низкого давления. Это значит, что температура воздуха может опуститься до сильных минусов, но не больше, чем это характерно для конкретного региона.

В Европе температура будет выше средней на большей части западной и центральной частей. А вот более низкие температуры будут более выражены в северной и северо-восточной частях.

Основной режим циркуляции над Европой будет с севера на юг, то есть северный поток над Европой. Сценарии потенциальных снегопадов над Центральной Европой будут связаны с интенсивностью северного потока и отдельными холодными фронтами, которую будут двигаться с севера.

Что такое Полярный вихрь

Полярный вихрь появляется ежегодно осенью и играет ключевую роль в развитии погоды поздней осенью, зимой и весной. Это большая циклоническая область, вращающаяся над Северным полушарием, из земли до вершин стратосферы и достигает высоты 50 км.

По факту, этот вихрь - это крупномасштабная циркуляция в атмосфере, мега-огромный циклон. От него, а также от сочетания вихря с другими явлениями (например, Эль Ниньо) и зависит, какой погода будет зимой.

Сильный полярный вихрь приносит сильную полярную циркуляцию. Обычно это запирает более холодный воздух в полярных регионах, создавая более мягкие условия для большей части США и Европы. В таких условиях зима в средних широтах обычно теплее нормы.

Слабый полярный вихрь создает слабый реактивный поток. Более холодный арктический воздух сложнее сдержать, и он уходит из полярных регионов в США и Европу.

Как выглядит Полярный вихрь (скриншот)

На данный момент прогнозы показывают, что Полярный вихрь очень развит и быстро увеличивается в размере. Чем сильнее и крупнее он станет, тем легче он будет влиять на погоду.

Текущий прогноз показывает развитие стратосферного реактивного течения, которое ученые называют "полярный ночной самолет". Дополнительным фактором станет фаза ветра в тропической стратосфере.

Сейчас все указывает, что фаза ветра будет отрицательной (восточной), а значит есть повышенная вероятность более слабого реактивного течения, внезапного стратосферного потепления и более холодной зимы в США и Европе.

В сочетании с Эль-Ниньо эти факторы могут создать коллапс Полярного вихря в начале зимы. При таком коллапсе почти всегда происходят аномальные изменения погоды. Например, резкое похолодание после периода тепла или же внезапные сильные снегопады.

Как влияет Полярный вихрь на погоду (скриншот)