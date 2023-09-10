Літо в Україні ще затримається? Синоптики назвали нові дати похолодання

Погода в Україні найближчим часом готує приємний сюрприз мешканця майже всіх регіонів країни. Очікується, що й наступний тиждень стане теплим та сухим. А місцями синоптики обіцяють підвищення температури до +28+30 градусів.

Ми проаналізували нові прогнози від синоптиків та з'ясували, коли варто очікувати відчутного похолодання в Україні. Про це - читайте нижче.

Погода на сході України

За даними порталів із прогнозом погоди, у східній частині країни вже з 11 вересня очікується підвищення температури до +23 +24 градусів. А з 15 вересня температура підніметься вище за +27 градусів. З 18 по 21 вересня очікується до +29 градусів.

При цьому істотних опадів наразі не прогнозується, можливі тумани та сильна хмарність. Нічні температури коливатимуться в межах +14 +17 градусів.

Зниження температура до денних +14 +15 та нічних +7 +8 градусів очікується лише в останні дні вересня - на початку жовтня.

Прогноз погоди на сході України (скриншот)

Погода на півночі України

У північній частині країни очікуються короткочасні дощі, тумани та температурні гойдалки. Але варто зазначити, що літня погода збережеться там ще як мінімум на 10 днів.

З 11 по 14 вересня очікується від +24 до +29 градусів, далі - невелике похолодання та дощ. А з 16 по 20 вересня знову повітря вдень прогріватиметься до +28 +30 градусів. Після 23 вересня можливе суттєве зниження температури, до +16 +18 градусів.

Нічна температура повітря триматиметься на позначках +13 +17 градусів майже до 20 вересня, а потім ночі стануть прохолоднішими, +7 +9 градусів.

Прогноз погоди на півночі України (скриншот)

Погода на півдні України

У південних областях останній цього року сплеск спеки очікується з 12 по 14 вересня, повітря прогріється до +27 +28 градусів. Потім пройде сильний дощ, який зіб'є температуру до +22 +24 градусів.

Нічна температура повітря при цьому коливатиметься від +16 до +21 градусів. А зниження денної температури повітря до +16 +17 градусів варто очікувати лише першого тижня жовтня.

Прогноз погоди на півдні України (скриншот)

Погода на заході України

У західних областях країни також можливі короткочасні дощі та стрибки температури. З 11 вересня повітря знову почне прогріватися, очікується +25 +27 градусів.

14-15 вересня прийде хвиля похолодання та дощі, температура вдень впаде до +18 градусів.

З 16 вересня знову трохи потеплішає, можливі короткочасні дощі. З 20 вересня температура повітря почне поступово опускатися і до кінця вересня варто очікувати вдень близько +15 +16 градусів.

Нічна температура триматиметься на рівні +14 +18 градусів майже до середини місяця, а потім ночі стануть прохолоднішими, очікується від +7 до +10 градусів. Кінець місяця у західній частині країни буде похмурим, прохолодним та дощовим.

Прогноз погоди на заході України (скриншот)

Погода в центрі України

Невелике похолодання, яке накрило центр країни, зміниться на нову порцію тепла і навіть спеки. З 12 вересня у Києві очікується +27 +29 градусів.

15 вересня прийде нова хвиля похолодання та температура впаде до +17 +20 градусів. Однак із 18 по 20 вересня у столиці прогнозується до +30 градусів.

Після 21 вересня температура повітря почне поступово знижуватись і в останні дні місяця очікується +14 +15 градусів.

Ночі у Києві будуть теплими до 18-19 вересня, а потім температура знизиться до +8 +10 градусів. Також у столиці можливі короткочасні дощі.

Прогноз погоди у Києві (скриншот)