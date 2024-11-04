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EL Кравчук побився з Фаготом (відео)

Понеділок 04 листопада 2024 09:28
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EL Кравчук побився з Фаготом (відео) EL Кравчук та Фагот (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Співак EL Кравчук (Андрій Кравчук) розповів, що колись він побився з Фаготом (Олегом Михайлютою). Конфлікт виник буквально на рівному місці, але справа дійшла до кулаків.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це EL Кравчук розповів в інтерв'ю на програмі "33 питання", яке вийшло на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

Чому Фагот побився з артистом

EL Кравчук пригадав, що конфлікт виник під час модного заходу. Він та Фагот мали показатися у дизайнерських "луках". І раптом артисти "не поділили" увагу.

Виявилося, Фагот був незадоволений тим, що у Кравчука нібито був кращий одяг. І тоді співаки почубилися.

EL Кравчук побився з Фаготом (відео)

EL Кравчук розповів про бійку з Фаготом (скріншот)

"Було дуже весело. Ми разом брали участь в показі моделей, нас одягли в дуже яскравий одяг. І Фагот щось відчув, що одяг, який у мене, краще, аніж у нього. І в нас виник якийсь конфлікт на цьому тлі", - пригадав EL Кравчук.

За словами артиста, він та Фагот завдали ударів. Але потім вони помирилися. Кравчуку та Фаготу вдалося швидко забути про конфлікт. Ймовірно, це було на емоціях, а тому нині вони не ворогують.

"Але ж потім ми поржали з цього. Навроцька нас помирила", - додав EL Кравчук.

Що відомо про EL Кравчук

Співаку 47 років, він народився у Вільнюсі, але потім його родина переїхала до Києва. В Україні Кравчук здобув освіту і почав свою кар'єру. Артист випустив чимало хітів, а після початку повномасштабної війни РФ проти України відмовився від виконання пісень російською.

Ба більше, ще з 2014 року він підтримує українських військових та виступає у різних куточках нашої країни. Нещодавно EL Кравчук пройшовся артистами, які бояться їздити на фронт.

Нагадаємо, раніше EL Кравчук розповів, як через окупацію не міг поховати батька.

Окрім цього, нещодавно EL Кравчуку скасували концерт на Закарпатті через яскравий образ.

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