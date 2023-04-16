Без экзаменов и оценок: украинка рассказала об обучении в высшей школе в Дании

Много украинской молодежи были вынуждены покинуть свои учебные заведения из-за полномасштабного вторжения России и перебраться за границу. Иностранное образование существенно отличается от нашего. В частности, в Дании есть специальные высшие школы для взрослых.

О том, как проходит учебный процесс в таких заведениях, рассказала Анна Смолько для ресурса " Освитория ".

Что такое высшая народная школа

Школы для взрослых или высшие народные школы - это явление, присущее преимущественно скандинавской культуре. Первые такие учреждения возникли в конце XIX века и их целью было дать неимущим людям возможность учиться и развиваться. Сейчас в Дании около 70 таких школ. У них учатся лица в возрасте 18-30 лет, но бывают и постарше.

Обучение длится полгода-год и не предусматривает экзаменов или оценок. Контролируется только посещаемость. Образовательный процесс строится по типу пансиона: ученики 24/7 вместе. Учеба платная, но значительную часть финансирует правительство, чтобы максимально снизить стоимость.

"Я учусь в Rønde Hojskole. Она находится недалеко от второго крупнейшего города Дании - Орхуса. Каждая такая школа уникальна, с разными основными предметами, количеством иностранцев и даже правилами", - рассказывает Анна.

Чему и как учат в таких школах

В этой школе 125 студентов, из которых 20 - иностранцы. Для них обязательно преподают датский язык и культуру. У датчан - педагогику, журналистику и медицину. Остальные предметы по выбору. Музыка, спорт, текстиль, шитье, керамика, программирование.

"Классы круглосуточно открыты. То есть даже полночь, можешь пойти поиграть на пианино. Инвентарь и дорогие инструменты - все в открытом доступе. Здесь тебе доверяют", - добавляет девушка.

С 8:30 и до 12:00 продолжается утреннее обучение. По правилам студент имеет минимум 1 пару утром, и одну - после обеда. В расписании должно быть не менее 28, но и не больше 32 пар в неделю.

В 12:05 все собираются в большом зале, чтобы попеть. Это давняя традиция. Здесь каждые 7 лет создают "поющие" книги, которые раскупают локальные заведения.

А вечером проводят спортивные игры или интерактивы, иногда - вечеринки. В пятницу - просмотр Х-фактора, он очень популярен у них. Иногда организуют экскурсии в парк или в местные достопримечательности.

В таких школах учителя могут преподавать совершенно разные предметы. Например, датский язык и рисование, интернациональную политику и программирование, танцы и журналистику.

Обучение строится на принципе, что студент сам или в группе должен разобраться с темой, а учитель - помощник.

"Здесь абсолютно нормально, когда учитель не знает ответа на твой вопрос. Тогда преподаватели предлагают либо вместе изучить этот вопрос, либо обещают спросить у того, кто знает, и вернуться с ответом. И никого это не смущает", - говорит Анна.