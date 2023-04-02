Без підручників і з мінімумом домашніх завдань: українка розповіла про навчання у британській школі

Тисячі українських школярів були змушені стати біженцями через повномасштабне вторгнення Росії. Частина українських дітей пішли у школи за кордоном, деякі продовжують навчатись у рідних закладах на дистанційній формі. Освітній процес за кордоном дуже відрізняється від нашого.

Про те, як відбувається навчальний процес у Великій Британії, розповіла вчителька англійської мови Світлана Січкар, яка після початку повномасштабної війни певний час працювала помічником вчителя у Саутгемптоні. Нюансами закордонної школи вона поділась із виданням " Освіторія ".

Який навчальний процес у британських школах

Навчання розпочинається о 8:30, а закінчується о 15:00. Учнів, які запізнюються зустрічає директор на рецепції та нагадує їм, що правилами школи заборонено запізнюватися.

За словами Січкар, при виховних бесідах часто наголошується, що школа має свої правила і закони і їх треба дотримуватись. Дисципліна і взаємоповага мають дуже важливе значення. Коли вчитель робить зауваження учневі, що розмови на уроці є проявом неповаги до інших, то такий аргумент працює.

У школі розроблений алгоритм дій на випадок, якщо дитина не реагує на зауваження. Якщо усне зауваження залишилось без уваги, то ім’я порушника записують на дошці.

Якщо і це не дало результату, то вчитель надсилає емейл до так званої "mediation team": тоді представник даної команди проводить виховну бесіду з дитиною і пояснює, чому його поведінка неприпустима. Відповідно вчитель не витрачає свій час на окремого учня, а займається класом.

Навчання без підручників і зошитів

Школярі приходять до школи тільки з ручкою, олівцем й обідом. Їхні зошити зберігаються у класах. Ними школярів забезпечує школа. Підручники майже не використовують на уроках.

Класні кімнати закріплені за учителями, а не за учнями. Кожен клас оснащений проєктором або інтерактивною дошкою: всі матеріали до уроків вчителі готують у вигляді презентацій та роздрукованих матеріалів.

Домашні завдання усі в Google Classroom. Їх задають раз на тиждень або рідше, й не завжди перевіряють під час уроку.

Кожен урок розпочинається із завдань на повторення пройденого на попередньому уроці завдання.

"Від дітей не вимагають зазубрити напам’ять десятки формул, теорем, правил. У кабінетах математики, науки є багато стендів, де написані формули. Але формули часто є і в самих завданнях навіть під час тесту. Учнів вчать розуміти і вміти користуватися вивченим матеріалом. Учителі часто говорять: запам’ятати все неможливо. Але важливо знати, де знайти формулу для розв'язання певної задачі і як її використати", - каже Січкар й наголошує, що це їй найбільше сподобалось в освітньому процесі.

Дітей на уроках часто заохочують до дискусій, щоб вони ділилися своїм досвідом і думками.

Поділ школярів на групи і предмети на вибір

На уроки дітей ділять на групи відповідно до їхніх здібностей. Є сильні групи, середні і слабші. Програму також адаптують відповідно до рівня групи.

Якщо дитина добре знає математику, але не дуже добре англійську, то на математику вона буде ходить із сильнішими дітьми, а на англійську зі слабшими.

В 10-11 класах починається профільне навчання. У 9 класі (14 років) учні обирають 4 предмети, які вони будуть вивчати у випускних класах. Також 4 предмети є обов'язковими - англійська мова, математика, фізкультура і наука (біологія, фізика, хімія).

У 11 класі діти складають державні іспити з усіх цих предметів і вступають до коледжу. Навчання в коледжі триває 2 або 3 роки (16-18 років) і є безплатним та обов’язковим для всіх.