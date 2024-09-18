Ектор Хіменес-Браво наважився на поповнення в родині: шеф-кухар зачарував зворушливими фото

Ектор взяв до родини песика Бубіка, якого врятували випадково біля дороги. Цуценя знайшли біля проїжджої частини зовсім крихітним і беззахисним. Воно було єдиним, яке змогло вижити біля траси Київ-Одеса.

Новий член родини Ектора - Бубік (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Його братики та сестрички не змогли вижити через жахливу спеку. Але йому життя вдалося врятувати, оскільки небайдужі підібрали і допомогли. Зараз песику вже 1,5 місяці. І він - повноправний член родини Ектора.

Ектор Хіменес-Браво зі своїм новим песиком (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Для кого ще поповнення стало радістю

Не лише для господаря новий житель будинку мав би стати розрадою. 5-річна улюблениця шеф-кухаря, собачка Лупіта породи брюссельський грифон, була вагітною, але, на жаль, вижило лише одне цуценя.

Це була перша вагітність Лупіти і вони разом з Ектором переживали всі складнощі процесу. Та, на жаль, попри всі старання врятувати всіх цуценят не вдалося.

"Пройшов час, і Фіона вижила! Це було справжнє диво", - написав тоді Ектор.

Лупіта з новонародженими цуценятами (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Він зізнається, що дуже хотів, щоб його Лупіта по-справжньому відчула смак материнства. Переконаний, що улюблениця заслуговує на ще одну дитинку, Ектор вирішив наважитися взяти цуценя.

Улюблениця Ектора - Лупіта (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

І цілком випадково потрапив саме на Бубіка.

Хіменес-Браво хизується, що тепер у нього чотири собаки, але він замислюється над тим, щоб завести п’ятого.

Улюбленці Ектора (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Що відомо про домашніх улюбленців Ектора

Шоумен вважає своїх улюбленців частиною власної сім’ї. Він часто їх бере з собою, проводить з ними багато часу і дуже балує.

Лупіта та Клопік (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Лупіта, Клопік та Фіона походять з породи брюссельських грифонів. Проте зараз цю компанію розбавив дворовий песик Бубік.