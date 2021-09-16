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Эктор Хименес-Браво представил необычный рецепт: маринованные огурцы в спрайте!

Автор: Людмила Жукова

Судья шоу Мастер Шеф и известный кулинар Эктор Хименес-Браво предлагает вам приготовитьмаринованные огурцы по новому и уникальному рецепту. Такого вы еще точно не пробовали.

Пошаговый рецепт повар опубликовал на своей странице в Instagram.

Для приготовления возьмите:

  • Огурцы 3-4 шт.
  • Чили 10 гр
  • Кунжут 3 гр
  • Рисовый уксус 5 гр
  • Соевый соус 10 гр.
  • Кинза 10 гр
  • Спрайт 300 гр

Пошаговый рецепт приготовления:

  • Огурцы нарежьте слайсами специальной чисткой для овощей и поместите в тару для маринования.
  • Добавьте к ним резаные чили, кунжут, рисовый уксус, соевый соус, все перемешайте.
  • Ровно выложите и залейте спрайтом.
  • Оставьте все на 1 час и после этого огурцы будут готовы!

Как мы ранее писали, Эктор Хименес-Браво поделился рецептом идеального картофельного пюре.

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Эктор Хименес-Браво