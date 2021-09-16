Эктор Хименес-Браво представил необычный рецепт: маринованные огурцы в спрайте!
Судья шоу Мастер Шеф и известный кулинар Эктор Хименес-Браво предлагает вам приготовитьмаринованные огурцы по новому и уникальному рецепту. Такого вы еще точно не пробовали.
Пошаговый рецепт повар опубликовал на своей странице в Instagram.
Для приготовления возьмите:
- Огурцы 3-4 шт.
- Чили 10 гр
- Кунжут 3 гр
- Рисовый уксус 5 гр
- Соевый соус 10 гр.
- Кинза 10 гр
- Спрайт 300 гр
Пошаговый рецепт приготовления:
- Огурцы нарежьте слайсами специальной чисткой для овощей и поместите в тару для маринования.
- Добавьте к ним резаные чили, кунжут, рисовый уксус, соевый соус, все перемешайте.
- Ровно выложите и залейте спрайтом.
- Оставьте все на 1 час и после этого огурцы будут готовы!