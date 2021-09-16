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Ектор Хіменес-Браво представив незвичайний рецепт: мариновані огірки в спрайті!

Автор: Людмила Жукова

Суддя шоу Майстер Шеф і відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво пропонує вам приготувати мариновані огірки за новим і унікальним рецептом. Такого ви ще точно не пробували.

Покроковий рецепт кухар опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Для приготування візьміть:

  • Огірки 3-4 шт.
  • Чилі 10 грами
  • Кунжут 3 грами
  • Рисовий оцет 5 грамів
  • Соєвий соус 10 грамів
  • Кінза 10 грамів
  • Спрайт 300 грамів

Покроковий рецепт приготування:

  • Огірки наріжте слайсами спеціальною чисткою для овочів і помістіть в тару для маринування.
  • Додайте до них різані чилі, кунжут, рисовий оцет, соєвий соус, все перемішайте.
  • Рівно викладіть і залийте спрайтом.
  • Залиште все на 1 годину і після цього огірки будуть готові!

Як ми раніше писали, Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом ідеального картопляного пюре.

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Эктор Хименес-Браво