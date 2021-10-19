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Эктор Хименес-Браво поделился рецептом морковного пирога: осенний и такой уютный

Автор: Styler

Осень - время для уютных чаепитий дома. Испеките морковный пирог по рецепту Эктора Хименеса-Браво.

Его рецепт он опубликовал на своей странице в Instagram.

Для приготовления пирога вам понадобятся

  • Сахар — 100 гр.
  • Сахар тростниковый — 100 гр.
  • Масло растительное — 150 гр.
  • Ванильный экстракт – 2 гр.
  • Яйцо — 5 шт.
  • Мука — 160 гр.
  • Разрыхлитель — 2 гр.
  • Корица — 2 гр.
  • Натертая морковь — 120 гр.
  • Крем-сыр — 450 гр.
  • Сгущенка — 100 гр.
  • Орех грецкий — 20 гр.

Пошаговый рецепт приготовления

Смешайте обычный сахар, тростниковый сахар, растительное масло, ванильный экстракт и 5 яиц. Добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем и корицей.
Перемешайте до однородности и добавьте натертую морковь. Вылейте в форму на пергамент и запекайте 35-40 минут.

Приготовьте крем

Крем-сыр смешайте со сгущенкой и активно взбейте до однородности.
Покройте сырной массой остывший морковный бисквит и оставьте в холодильнике на 1 час. Сверху украсьте нарезанными грецкими орехами и готово! Приятного аппетита!

Напомним, что Эктор Хименес-Браво поделился рецептом легендарного американского печенья.

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Эктор Хименес-Браво