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Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом морквяного пирога: осінній і такий затишний

Автор: Styler

Осінь - час для затишних чаювань вдома. Спечіть морквяний пиріг за рецептом Ектора Хіменеса-Браво.

Його рецепт він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Для приготування пирога вам знадобляться

  • Цукор — 100 гр.
  • Цукор тростинний — 100 гр.
  • Масло рослинне - 150 гр.
  • Ванільний екстракт-2 гр.
  • Яйце - 5 шт.
  • Борошно — 160 гр.
  • Розпушувач - 2 гр.
  • Кориця -2 гр.
  • Натерта морква - 120 гр.
  • Крем-сир - 450 гр.
  • Згущене молоко - 100 гр.
  • Горіх волоський - 20 гр.

Покроковий рецепт приготування

Змішайте звичайний цукор, тростинний цукор, рослинне масло, ванільний екстракт і 5 яєць. Додайте просіяне борошно разом з розпушувачем і корицею.
Перемішайте до однорідності і додайте натерту моркву. Вилийте у форму на пергамент і запікайте 35-40 хвилин.

Приготуйте крем

Крем-сир змішайте зі згущеним молоком і активно збийте до однорідності.
Покрийте сирною масою остиглий морквяний бісквіт і залиште в холодильнику на 1 годину. Зверху прикрасьте нарізаними волоськими горіхами і готово! Приємного апетиту!

Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом легендарного американського печива.

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Эктор Хименес-Браво