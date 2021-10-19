Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом морквяного пирога: осінній і такий затишний

Для приготування пирога вам знадобляться

Цукор — 100 гр.

Цукор тростинний — 100 гр.

Масло рослинне - 150 гр.

Ванільний екстракт-2 гр.

Яйце - 5 шт.

Борошно — 160 гр.

Розпушувач - 2 гр.

Кориця -2 гр.

Натерта морква - 120 гр.

Крем-сир - 450 гр.

Згущене молоко - 100 гр.

Горіх волоський - 20 гр.

Покроковий рецепт приготування

Змішайте звичайний цукор, тростинний цукор, рослинне масло, ванільний екстракт і 5 яєць. Додайте просіяне борошно разом з розпушувачем і корицею.

Перемішайте до однорідності і додайте натерту моркву. Вилийте у форму на пергамент і запікайте 35-40 хвилин.



Приготуйте крем

Крем-сир змішайте зі згущеним молоком і активно збийте до однорідності.

Покрийте сирною масою остиглий морквяний бісквіт і залиште в холодильнику на 1 годину. Зверху прикрасьте нарізаними волоськими горіхами і готово! Приємного апетиту!