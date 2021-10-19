Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом морквяного пирога: осінній і такий затишний

Осінь - час для затишних чаювань вдома. Спечіть морквяний пиріг за рецептом Ектора Хіменеса-Браво.
Його рецепт він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Для приготування пирога вам знадобляться
Змішайте звичайний цукор, тростинний цукор, рослинне масло, ванільний екстракт і 5 яєць. Додайте просіяне борошно разом з розпушувачем і корицею.
Перемішайте до однорідності і додайте натерту моркву. Вилийте у форму на пергамент і запікайте 35-40 хвилин.
Приготуйте крем
Крем-сир змішайте зі згущеним молоком і активно збийте до однорідності.
Покрийте сирною масою остиглий морквяний бісквіт і залиште в холодильнику на 1 годину. Зверху прикрасьте нарізаними волоськими горіхами і готово! Приємного апетиту!