Эктор Хименес-Браво поделился рецептом идеального картофельного пюре: не выбрасывайте кожуру!

Судья МастерШеф Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить вкуснейшее картофельное пюре. Шеф-повар посоветовал не выбрасывать кожуру из картофеля, ведь она станет украшением блюда.
Оригинальным рецептом он поделился на своей странице в Instagram.
Картофель (кожура из картофеля) - 500 г
Молоко - 50 г
Сливки - 50 г
Сливочное масло - 500 г
Видео: рецепт картофельного пюре от Эктора Хименеса-Браво (instagram.com/hectorjimenezbravo)
Ранее шеф-повар рассказал, как приготовить лучший маринад для шашлыка.
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