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Эктор Хименес-Браво поделился рецептом идеального картофельного пюре: не выбрасывайте кожуру!

Автор: Светлана Мащенко

Судья МастерШеф Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить вкуснейшее картофельное пюре. Шеф-повар посоветовал не выбрасывать кожуру из картофеля, ведь она станет украшением блюда.

Оригинальным рецептом он поделился на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

Картофель (кожура из картофеля) - 500 г
Молоко - 50 г
Сливки - 50 г
Сливочное масло - 500 г

Пошаговое приготовление блюда:

  • Положите картофель в воду и отварите до готовности.
  • Перетрите картофель через сито в пюре. На шкурках из картофеля надо настоять и прогреть молоко со сливками, добавить к картофелю, перемешать.
  • В горячее пюре надо активно вводить по кусочку холодное сливочное масло, пока смесь не начнет отходить от стенок сотейника.
  • Картофельную кожуру просушите и сделайте чипсы в микроволновке.
  • Украсьте чипсами.

Видео: рецепт картофельного пюре от Эктора Хименеса-Браво (instagram.com/hectorjimenezbravo)

Ранее шеф-повар рассказал, как приготовить лучший маринад для шашлыка.

Также мы писали, что Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить самую вкусную молодую картошку.

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