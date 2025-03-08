ua en ru
Сб, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Популярність 8 березня в Україні впала удвічі: скільки святкують у 2025 році

Україна, Субота 08 березня 2025 10:12
UA EN RU
Популярність 8 березня в Україні впала удвічі: скільки святкують у 2025 році Фото: 8 березня святкують чверть українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Популярність Міжнародного жіночого дня 8 березня в Україні останнім роками знижувалася - з 49% у 2017 році до 21% у 2024 році. У 2025 році позитивне ставлення змінилося в рамках похибки вибірки - до 23%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

"Це може свідчити про певне стабілізування ставлення до свята після періоду різкого падіння", - йдеться в повідомленні.

Популярність 8 березня в Україні впала удвічі: скільки святкують у 2025 році

Як зазначають соціологи, попри загальне зниження, 8 березня залишається важливим для частини суспільства. Є також певна регіональна диференціація за регіоном, в якому респондент проживав до початку повномасштабної війни: на Заході свято популярне серед 6% населення, в Центрі серед 24%, на Півдні - 32% і на Сході - 40%. Стать і вік не впливають на популярність цього свята.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1000 респондентів 4-9 лютого 2025 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів - це ВПО, які переїхали з окупованих територій). Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Міжнародний жіночий день, який відзначається 8 березня, - це свято, присвячене боротьбі жінок за рівні права, гендерну рівність і визнання їхнього внеску в суспільство. Воно бере свій початок із жіночих рухів початку XX століття

Міжнародний жіночий день є офіційним державним вихідним у пострадянських країнах та деяких країнах Азії та Африки.

Міжнародний жіночий день 8 березня залишається офіційним святковим днем в Україні. Водночас цього року додаткового вихідного не буде через воєнний стан в країні.

До війни, у 2017 році, 8 березня було одним з найбільш улюблених, його відзначали приблизно половина українців (49%).

Читайте РБК-Україна в Google News
КМІС Свята
NEWS
Удар РФ по Добропіллю: кількість постраждалих і загиблих збільшилась
Удар РФ по Добропіллю: кількість постраждалих і загиблих збільшилась
DAILY
"Наша мета – визволити всіх". Історії українок, які виборюють повернення рідних з полону
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Наша мета – визволити всіх". Історії українок, які виборюють повернення рідних з полону