Ектор Хіменес-Браво отримав відзнаку від Залужного: що відомо

Що відомо про нагородження зіркового кухаря

Нагороду Хіменесу-Браво вручили за "значний особистий внесок у наданні всебічної допомоги підрозділам Збройних Сил України, активну волонтерську діяльність в умовах воєнного стану".

Ектор з початку повномасштабного вторгнення Росії разом з працівниками свого ресторану готує для захисників, проводить майстер-класи для дітей військових та благодійні вечері.

Також організовує благодійні збори коштів на підтримку жителів Київщини, які постраждали від російської агресії. Зокрема на вечері у Варшаві він зібрав 65 тис. євро. А ще 404 тис. грн - на біонічні протези та понад 1 млн 150 тис. грн у соцмережах.

Ектору відзнаку вручив Валерій Залужний (фото: СТБ)

Реакція Ектора на відзнаку

"Я не очікував отримати цю відзнаку. Певен, що будь-що, що ми робимо, треба робити просто так, не очікуючи нагороди. Я роблю те, що маю робити, бо прагну допомагати. Коли мені подзвонили та сказали, що я маю з’явитись у логістичний центр командування ЗСУ, подумав: напевно, мені повістку випишуть", - згадує кухар.

Також він розповів, що була влаштована невеличка церемонія, на якій був і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Найбільше мене вразив той факт, що я отримав нагороду з рук Валерія Залужного. Він наш герой. Збройні сили України - найпотужніша армія у світі. І отримати таку відзнаку з рук Головнокомандувача - безцінно, це величезна честь", - додає Ектор.