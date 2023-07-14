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Эктор Хименес-Браво получил награду от Залужного: что известно

Эктор Хименес-Браво получил награду от Залужного (фото: СТБ)
Автор: Василина Копытко

Известного ведущего колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво удостоили награды за помощь ВСУ и волонтерскую деятельность. Ее вручил сам Главнокомандующий Валерий Залужный.

Об этом сообщает Detector media.

Что известно о награждении звездного повара

Награду Хименесу-Браво вручили за "значительный личный вклад в оказании всесторонней помощи подразделениям Вооруженных Сил Украины, активную волонтерскую деятельность в условиях военного положения".

Эктор с начала полномасштабного вторжения России вместе с работниками своего ресторана готовит для защитников, проводит мастер-классы для детей военных и благотворительные ужины.

Также организовывает благотворительное сборы средств в поддержку жителей Киевской области, пострадавших от российской агрессии. В частности, на ужине в Варшаве он собрал 65 тыс. евро. А еще 404 тыс. грн - на бионические протезы и более 1 млн 150 тыс. грн в соцсетях.

Эктору награду вручил Валерий Залужный (фото: СТБ)

Реакция Эктора на вручение награды

"Я не ожидал получить эту награду. Уверен, что все, что мы делаем, нужно делать просто так, не ожидая награды. Я делаю то, что должен делать, потому что стараюсь помогать. Когда мне позвонили и сказали, что я должен явится в логистический центр командования ВСУ, подумал: наверное, мне повестку выпишут", - вспоминает повар.

Также он рассказал, что была устроена небольшая церемония, на которой присутствовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Больше всего меня поразил тот факт, что я получил награду из рук Валерия Залужного. Он наш герой. Вооруженные силы Украины - самая мощная армия в мире. И получить такую награду из рук Главнокомандующего - бесценно, это огромная честь", - добавляет Эктор.

Ранее мы писали о том, что Эктора Хименес-Браво выгнали из супермаркета из-за того, что он пришел с миниатюрной собакой.

Недавно мы также делились рецептом вкуснейших дерунов от Эктора Хименес-Браво.

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Валерий ЗалужныйЭктор Хименес-Браво