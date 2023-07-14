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Ектор Хіменес-Браво отримав відзнаку від Залужного: що відомо

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П'ятниця 14 липня 2023 17:21
Ектор Хіменес-Браво отримав відзнаку від Залужного: що відомо Ектор Хіменес-Браво отримав відзнаку від Залужного (фото: СТБ)
Автор: Василина Копитко

Відомого ведучого колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво нагородили відзнакою за допомогу ЗСУ та волонтерську діяльність. Її вручив сам Головнокомандувач Валерій Залужний.

Про це повідомляє Detector media.

Що відомо про нагородження зіркового кухаря

Нагороду Хіменесу-Браво вручили за "значний особистий внесок у наданні всебічної допомоги підрозділам Збройних Сил України, активну волонтерську діяльність в умовах воєнного стану".

Ектор з початку повномасштабного вторгнення Росії разом з працівниками свого ресторану готує для захисників, проводить майстер-класи для дітей військових та благодійні вечері.

Також організовує благодійні збори коштів на підтримку жителів Київщини, які постраждали від російської агресії. Зокрема на вечері у Варшаві він зібрав 65 тис. євро. А ще 404 тис. грн - на біонічні протези та понад 1 млн 150 тис. грн у соцмережах.

Ектор Хіменес-Браво отримав відзнаку від Залужного: що відомоЕктору відзнаку вручив Валерій Залужний (фото: СТБ)

Реакція Ектора на відзнаку

"Я не очікував отримати цю відзнаку. Певен, що будь-що, що ми робимо, треба робити просто так, не очікуючи нагороди. Я роблю те, що маю робити, бо прагну допомагати. Коли мені подзвонили та сказали, що я маю з’явитись у логістичний центр командування ЗСУ, подумав: напевно, мені повістку випишуть", - згадує кухар.

Також він розповів, що була влаштована невеличка церемонія, на якій був і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Найбільше мене вразив той факт, що я отримав нагороду з рук Валерія Залужного. Він наш герой. Збройні сили України - найпотужніша армія у світі. І отримати таку відзнаку з рук Головнокомандувача - безцінно, це величезна честь", - додає Ектор.

Раніше ми писали про те, що Ектора Хіменес-Браво вигнали з супермаркету через те, що він прийшов із мініатюрним собакою.

Нещодавно ми також ділились рецептом дуже смачних дерунів від Ектора Хіменес-Браво.

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Валерій Залужний Эктор Хименес-Браво