Эктор Хименес-Браво получил награду от Залужного: что известно

Известного ведущего колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво удостоили награды за помощь ВСУ и волонтерскую деятельность. Ее вручил сам Главнокомандующий Валерий Залужный.

Что известно о награждении звездного повара

Награду Хименесу-Браво вручили за "значительный личный вклад в оказании всесторонней помощи подразделениям Вооруженных Сил Украины, активную волонтерскую деятельность в условиях военного положения".

Эктор с начала полномасштабного вторжения России вместе с работниками своего ресторана готовит для защитников, проводит мастер-классы для детей военных и благотворительные ужины.

Также организовывает благотворительное сборы средств в поддержку жителей Киевской области, пострадавших от российской агрессии. В частности, на ужине в Варшаве он собрал 65 тыс. евро. А еще 404 тыс. грн - на бионические протезы и более 1 млн 150 тыс. грн в соцсетях.

Эктору награду вручил Валерий Залужный (фото: СТБ)

Реакция Эктора на вручение награды

"Я не ожидал получить эту награду. Уверен, что все, что мы делаем, нужно делать просто так, не ожидая награды. Я делаю то, что должен делать, потому что стараюсь помогать. Когда мне позвонили и сказали, что я должен явится в логистический центр командования ВСУ, подумал: наверное, мне повестку выпишут", - вспоминает повар.

Также он рассказал, что была устроена небольшая церемония, на которой присутствовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Больше всего меня поразил тот факт, что я получил награду из рук Валерия Залужного. Он наш герой. Вооруженные силы Украины - самая мощная армия в мире. И получить такую награду из рук Главнокомандующего - бесценно, это огромная честь", - добавляет Эктор.