Екстрена медична допомога в Україні: українцям розвінчали основний міф про неї

Екстрена медична допомога в Україні входить до Програми медичних гарантій у 2023 році та є безкоштовною. Вона надається всім, хто дійсно її потребує і перебуває в невідкладному стані.
Про це українцям нагадали у Національній службі здоров'я.
Існує міф, що наявність декларації їх сімейним лікарем є обов'язковою умовою виклику або отримання екстреної медичної допомоги. Але це не так!
Ні. Екстрену медичну допомогу людина отримує незалежно від наявності декларації із сімейним лікарем. Також для виклику ЕМД не потрібен електронне направлення. Адже дзвінок на 103 передбачає, що людина перебуває у критичному стані.
Головне правило – надавати достовірну інформацію диспетчеру, який дасть відповідь на дзвінок за номером 103. Не можна приховувати ні симптоми, ні іншу важливу інформацію. Наприклад, якщо до пацієнта з підозрою на інсульт викликають швидку, обов'язково потрібно повідомити про підвищену температуру, якщо вона є.
Також не можна перебільшувати наявні симптоми, щоб диспетчер прийняв виклик. Свідомо неправдивий виклик спеціальних служб тягне за собою накладення штрафу. А найголовніше, що людина, яка дійсно потребує екстреної допомоги, може її не дочекатися: усі бригади будуть зайняті.
Нагадаємо, що Комаровський назвав ліки, які ніколи не можна давати дитині для зниження температури.
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