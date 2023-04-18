Украинцам развенчали основной миф об экстренной медицинской помощи

Существует миф, что наличие декларации их семейным врачом является обязательным условием вызова 103 или получения экстренной медицинской помощи. Но это не так!

Перечень бесплатных услуг, на которые может рассчитывать пациент, вызывая бригаду экстренной медицинской помощи:

Круглосуточный прием обращений и консультирование по телефону 103. В том числе по вопросам, связанным с COVID-19.

Предоставление экстренной медицинской помощи.

Оценка состояния пациента и установление предварительного диагноза.

Транспортирование и медицинское сопровождение пациентов, нуждающихся в госпитализации с места происшествия в учреждения здравоохранения.

Обеспечение транспортировки пациента/пациентки между больницами при наличии медицинских показаний и при необходимости медицинского сопровождения в соответствии с утвержденным клиническим маршрутом (в том числе за пределы области).

Может ли отказать диспетчер экстренной медицинской помощи по вызову скорой к пациенту без декларации?

Нет. Экстренную медицинскую помощь человек получает вне зависимости от наличия декларации с семейным врачом. Также для вызова ЭМД не требуется электронное направление. Ведь звонок на 103 предполагает, что человек находится в критическом состоянии.

Как правильно вызвать экстренную медицинскую помощь?

Главное правило – предоставлять достоверную информацию диспетчеру, который ответит на звонок по номеру 103. Нельзя скрывать ни симптомы, ни другую важную информацию. Например, если к пациенту с подозрением на инсульт вызывают скорую, обязательно нужно сообщить о повышенной температуре, если она есть.

Также нельзя преувеличивать имеющиеся симптомы, чтобы диспетчер принял вызов. Заведомо ложный вызов специальных служб влечет наложение штрафа. А самое главное, что человек, действительно нуждающийся в экстренной помощи, может его не дождаться: все бригады будут заняты.