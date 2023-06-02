Екстрена медична допомога не приїде на будь-який виклик: розвіяно популярний міф

В яких випадках варто викликати ЕМД

Лікарі екстреної медичної допомоги працюють цілодобово та без свят. І тому багато хто вважає, що бригада екстреної меддопомоги повинна приїжджати на будь-який виклик Але насправді це не так.

Екстрена медична надається всім, хто справді її потребує та перебуває у невідкладному стані.

Невідкладний стан - це раптове погіршення фізичного або психічного здоров'я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю та здоров'ю людини або оточення її людей і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин.

Згідно з Правилами виклику бригад швидкої медичної допомоги, підставою для виклику швидкої може бути:

судоми, нудота через головний біль;

втрата свідомості, запаморочення;

розлади дихання;

блювота кров'ю, кровотечі;

важкі травми (опіки, переломи тощо);

ушкодження при надзвичайних ситуаціях;

отруєння та укуси тварин і комах;

порушення перебігу вагітності;

ураження струмом, теплові удари, асфіксія тощо;

гострий біль у грудях, животі;

гострі психічні розлади тощо.

Тож на 103 слід телефонувати тоді, коли існує загроза життю та здоров'ю. Адже поки медики витрачають час на нецільовий виклик, без допомоги може залишитися людина, яка справді терміново її потребує.