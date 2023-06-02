Экстренная медицинская помощь не приедет на любой вызов: развеян популярный миф

В каких случаях следует вызвать ЭМД

Врачи экстренной медицинской помощи работают круглосуточно и без праздников. И потому многие считают, что бригада экстренной медпомощи должна приезжать на любой вызов. Но на самом деле это не так.

Экстренная медицинская предоставляется всем, кто действительно в ней нуждается и находится в неотложном состоянии.

Неотложное состояние - это внезапное ухудшение физического или психического здоровья, которое представляет прямую и неотвратимую угрозу жизни и здоровью человека или окружающих его людей и возникает вследствие болезни, травмы, отравления или других внутренних, или внешних причин.

Согласно Правилам вызова бригад скорой медицинской помощи, основанием для вызова скорой может быть:

судороги, тошнота из-за головной боли;

потеря сознания, головокружение;

расстройства дыхания;

рвота кровью, кровотечения;

тяжелые травмы (ожоги, переломы и т.п.);

повреждение при чрезвычайных ситуациях;

отравления и укусы животных и насекомых;

нарушение протекания беременности;

поражение током, тепловые удары, асфиксия и т.п.;

острая боль в груди, животе;

острые психические расстройства и т.д.

Поэтому на 103 следует звонить по телефону тогда, когда существует угроза жизни и здоровью. Ведь пока медики тратят время на нецелевой вызов, без помощи может остаться человек, который действительно срочно в ней нуждается.