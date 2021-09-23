Экстремальное свидание, раздетые мужчины и слезы: какие сюрпризы ожидаются во втором выпуске "Холостячки 2"

Много лет Злата Огневич посвящала себя музыке и творческой карьере. На личную жизнь у артистки практически не оставалось времени. Сейчас она чувствует, что хочет серьезных отношений и соскучилась по романтике.

Во втором выпуске реалити-шоу "Холостячка 2" мужчины постараются удивить главную героиню и будут о своих намерениях заявлять смело и открыто.

Один из участников отправится со Златой на экстремальное свидание, где они месте осуществят давнюю мечту девушки. Ожидаются невероятные эмоции и романтика.

"Ради таких эмоций стоит жить!" – признается Злата Огневич.

Холостячка 2

Еще трем претендентам выпадет шанс пообщаться со Златой на групповой встрече. Но для этого Холостячке и двум участникам придется…раздеться! Какой сюрприз ждет героиню, и кто останется в проекте после такого интимного свидания? И кому же достанется расположение Холостячки и первая бутоньерка недели?

Встретиться со Златой смогут абсолютно все мужчине, но Холостячке придется слепо им довериться – в прямом смысле. Григорий Решетник предложит Злате завязать глаза и попробовать ощутить мужчин на уровне прикосновений. Кто из них проявит себя как джентльмен, а кто позволит себе перейти грань?

Второй выпуск проекта "Холостячка 2" смотрите уже в эту пятницу, 24 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ.

Что будет во втором выпуске "Холостячка 2"