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Екстремальне побачення, роздягнені чоловіки і сльози: які сюрпризи очікуються у другому випуску "Холостячки 2"

Автор: Анна Шиканова

Другий випуск реаліті-шоу "Холостячка" готує для глядачів неймовірні сюрпризи. Головна героїня Злата Огневич продовжить своє знайомство з претендентами на її серце, які на першій вечірці отримали від співачки бутоньєрку.

Що чекає глядачів у другому випуску "Холостячки" – читайте нижче.

Багато років Злата Огневич присвячувала себе музиці та творчій кар'єрі. На особисте життя в артистки практично не залишалося часу. Зараз вона відчуває, що хоче серйозних стосунків і скучила за романтикою.

У другому випуску реаліті-шоу "Холостячка 2" чоловіки постараються здивувати головну героїню і будуть про свої наміри заявляти сміливо і відкрито.

Один з учасників відправиться зі Златою на екстремальне побачення, де вони місці здійснять давню мрію дівчини. Очікуються неймовірні емоції та романтика.

"Заради таких емоцій варто жити!"- зізнається Злата Огневич.

Холостячка 2

Ще трьом претендентам випаде шанс поспілкуватися зі Златою на груповій зустрічі. Але для цього Холостячці й двом учасникам доведеться ... роздягнутися! Який сюрприз чекає героїню, і хто залишиться в проєкті після такого інтимного побачення? І кому ж дістанеться прихильність Холостячки та перша бутоньєрка тижня?

Зустрітися зі Златою зможуть абсолютно всі чоловікові, але Холостячці доведеться сліпо їм довіритися – в прямому сенсі. Григорій Решетник запропонує Златі зав'язати очі та спробувати відчути чоловіків на рівні дотиків. Хто з них проявить себе як джентльмен, а хто дозволить собі перейти межу?

Другий випуск проєкту "Холостячка 2" дивіться вже цієї п'ятниці, 24 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ.

Що буде в другому випуску "Холостячка 2"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Григорій Решетняк розкрив секрет про те, як вибирають "Холостячок".

А також розповідали про те, що учасник "Холостячки 2" висловився про любов на проєкті й справжні причини участі.

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Холостячка