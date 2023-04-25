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Екстремальні пологи в машині швидкої: на Закарпатті жінка народила п'яту дитину просто в дорозі

На Закарпатті 25-річна жінка народила малюка прямо в машині швидкої (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На Закарпатті медики бригади швидкої допомоги змушені були прийняти пологи просто у салоні машини. Довезти породіллю до найближчої лікарні фельдшери просто не встигли.

Деталі інциденту розповіли на сторінці Екстреної медичної служби Закарпаття у Facebook.

Як повідомляють медики, виклик до породіллі надійшов із села Дубове, Тячівського району. Фельдшер Андрій Обриський та водій Василь Брай екстрено виїхали до молодої жінки, бо перейми вже були часті.

"У породіллі перейми кожні 3-4 хвилини. Швидко збираємось і мчимо на Тячів. Усвідомлюємо, що можемо не встигнути та доведеться приймати пологи в авто. У Нересниці перейми були вже щохвилини й до нашої бригади приєдналася колега - досвідчена фельдшерка Марина Куцин. Та вже у селі Добрянське (за 15 км від Тячіва) авто довелося зупинити та прийняти пологи", - розповіли медики.

Відомо, що породіллі 25 років і це маля для неї вже п'яте.

"Народився хлопчик. Все обійшлося без ускладнень", - додали лікарі швидкої допомоги.

Фельдшери провели всі необхідні медичні маніпуляції та доставили маму з немовлям до пологового відділення Тячівської районної лікарні. Породілля та новонароджений хлопчик почуваються добре.

25-річна жінка народила п'яту дитину просто у машині швидкої допомоги (фото: facebook.com)

До речі, раніше ми писали про те, що в Києві лікарі видалили ракову пухлину всередині ока 6-річній дитині.

А ще розповідали про те, що у поліклініці Києва відмовилися приймати старенького дідуся.

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