Благав навколішки перед кабінетом: у поліклініці Києва не прийняли хворого дідуся (відео)

В одній із поліклінік Києва літній чоловік, який через біль у ногах ледве пересувався, намагався потрапити на прийом до лікаря, проте не записувався на візит через реєстратуру, і в результаті чоловіка медики прийняти відмовилися. Не допомогли навіть благання пенсіонера на колінах перед порогом кабінету.

Ситуація потрапила на відео, і кадри були опубліковані в Telegram-каналі " Київ Info ".

Як уточнюється у публікації, випадок стався у столичній клініці на Севастопольській площі.

На кадрах можна побачити, як людина похилого віку, стоячи на колінах перед дверима кабінету, просить лікаря її прийняти.

Тут же поруч до спілкування приєднався ще один чоловік - пацієнт клініки з черги, але після деяких фраз пенсіонера замовкає та сідає на своє місце перед кабінетом.

Літнього чоловіка лікар київської поліклініки не прийняв без запису (фото: скріншот з відео)

Лікар переконує чоловіка похилого віку, що прийняти його без запису вона не може - це порушення правил, і закликає прийти пізніше, просто попередньо погодивши конкретний час. Медик наголошує, що порушувати затверджений запис на прийом інших пацієнтів, які так само очікують у черзі, він не має права.

Пенсіонер із відчаєм каже, що дійти вдруге він уже не зможе через свої хворі ноги.

"Я не можу! Я не годен нікуди, не годен нікуди!" - журиться він.

Проте лікар у результаті зачиняє двері, і чоловік, докладаючи зусиль, піднімається і повільно йде.

У поліклініці Києва хворого пенсіонера не ухвалили без запису (фото: скріншот з відео)

Інші пацієнти не пропонували пенсіонеру поступитися своїм місцем у черзі, і кожен чекав узгодженого часу прийому.

Що завадило чоловікові записатися до лікаря заздалегідь - не зрозуміло. Ймовірно, він сподівався потрапити на прийом у режимі живої черги, проте лікар, очевидно, вже заповнив графік прийому пацієнтів на цей час.

Відео: у Києві лікар у поліклініці не прийняла хвору літню людину без запису