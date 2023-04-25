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Экстремальные роды в машине скорой: на Закарпатье женщина родила пятого ребенка прямо в дороге

На Закарпатье 25-летняя женщина родила малыша прямо в машине скорой (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

На Закарпатье медики бригады скорой помощи вынуждены были принять роды прямо в салоне машины. Довезти роженицу до ближайшей больницы фельдшеры просто не успели.

Детали инцидента рассказали на странице Экстренной медицинской службы Закарпатья в Facebook.

Как сообщают медики, вызов к роженице поступил из села Дубове, Тячевского района. Фельдшер Андрей Обриський и водитель Василий Брай экстренно выехали к молодой женщине, так как схватки уже были частые.

"У роженицы схватки каждые 3-4 минуты. Быстро собираемся и мчим на Тячев. Осознаем, что можем не успеть и придется принимать роды в авто. В Нереснице схватки были уже каждую минуту и к нашей бригаде присоединилась коллега - опытная фельдшер Марина Куцин. И уже в селе Добрянське (за 15 км от Тячева) авто пришлось остановить и принять роды", - рассказали медики.

Известно, что роженице 25 лет и этот малыш для нее уже пятый.

"Родился мальчик. Все обошлось без осложнений", - добавили врачи скорой помощи.

Фельдшеры провели все необходимые медицинские манипуляции и доставили маму с младенцем в родильное отделение Тячевской районной больницы. Роженица и новорожденный мальчик чувствуют себя хорошо.

25-летняя женщина родила пятого ребенка прямо в машине скорой помощи (фото: facebook.com)

Кстати, ранее мы писали о том, что в Киеве врачи удалили раковую опухоль внутри глаза 6-летнему ребенку.

А еще рассказывали о том, что в поликлинике Киева отказались принимать старенького дедушку.

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