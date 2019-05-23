Экстрасенс дала прогноз о браке Потапа и Насти Каменских: будут трудности

Свадьба Потапа и Насти Каменских проходит сегодня в элитном итальянском ресторане Fabius под Киевом.

На праздник звездные молодожены пригласили много украинских селебретиз - певцов, актеров и других представителей шоу-бизнеса. Всего на свадьбе ожидается несколько сотен гостей. А вот журналистов в числе приглашенных нет, так как Потап и Настя хотят скрыть торжество от посторонних глаз.

И пока звезды уже съезжаются к месту проведения торжественной церемонии, о браке артистов уже рассуждают экстрасенсы.

Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Так, таролог и психолог Ольга Соломко, говорится в программе Povesti, рассказала, сколько продлится союз Насти и Потапа, а также о том, какие трудности могут возникнуть у супругов.

По ее словам, брак Потапа и Каменских продлится более 10 лет. Также эксперт отметила, что 23 мая - очень хорошая дата для бракосочетания, и она отлично подходит для рождения традиционной семьи.

Также экстрасенс отмечает, что вполне возможно, инициатором свадьбы была как раз Настя, так как у нее более решительный и бойцовский характер.

Денег у Потапа и Насти будет хватать на жизнь, но все равно могут возникнуть трудности в финансовом плане. Имеется ввиду, говорит специалист, то, что звездам нужно обратить внимание на ведение семейного бюджета, ибо деньги любят счет.

"Трудности возникнут не с вопросом "как заработать", а с проблемой "как сохранить", - считает Соломко.

Для сохранения брака, уверена таролог, Каменских нужно быть более мягкой и покладистой, а Потапу - наоборот - быть решительным, инициативным и ответственным.

Сюжет, посвященный свадьбе Потапа и Насти Каменских

Ранее мы писали о том, как выглядит ресторан, где состоится свадьба Потапа и Насти Каменских.