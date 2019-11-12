Даже эксперты шокированы: прогноз курса доллара на неделю

Курс доллара в Украине (иллюстративное фото: pixabay.com)

Курс доллара в Украине продолжит свое падение, считает эксперт

В течение недели курс доллара в Украине продолжит снижение. Связано это с тем, что что на прошлой неделе регулятор купил на межбанковском рынке валюту на 372 млн долларов. Повышение предложения на валютном рынке говорит о дальнейшем укреплении гривны. О том, насколько еще "просядет" доллар, рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Об этом пишет издание "Сегодня".

За неделю курс доллара в Украине снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,9-1,1%. Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара упал с 24,74 грн до 24,50 грн, спрос/предложение доллара на межбанке – с 24,78/24,81 до 24,52/24,56 грн, средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках – с 24,66/24,92 до 24,40/24,70 грн.

Эксперт Вадим Иосуб подчеркнул, что на прошлой неделе регулятор купил на межбанковском рынке валюту на 372 млн долларов - это на 215 млн долларов больше, чем неделей ранее. При этом третью неделю подряд НБУ не выходит на рынок с продажей валюты.

Доллар (иллюстративное фото: pixabay.com)

"Это свидетельствует об устойчивом превышении предложения валюты над спросом на нее, и является залогом дальнейшего укрепления гривны. На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,2/24,5 грн", – прогнозирует Иосуб.

Напомним, ранее эксперты объяснили, чего ждать от доллара в 2020 году. Большинство экспертов опубликовали оптимистичный прогноз.