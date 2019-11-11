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Курс доллара стабилизировался на межбанке

Новости » Финансы     11.11.2019 - 17:30
Курс доллара стабилизировался на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит около 24,50 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 11 ноября 2019 года не изменился - 24,51 гривен за доллар, курс в покупке - 24,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 27,04 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4900 - 24,5100 грн/доллар, евро 27,0247 - 27,0467 грн/евро, российский рубль 0,3834 - 0,3842 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,4900

24,5100

EUR/UAH

27,0247

27,0467

RUB/UAH

0,3834

0,3842

Курс доллара стабилизировался на межбанке

Напомним, 8 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4800 - 24,5100 грн/доллар, евро 26,9947 - 27,0222 грн/евро, российский рубль 0,3831 - 0,3839 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 11 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 24,66 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 27,27 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,41 (24,39 - 8 ноября), продажи - 24,66 (24,60 - 8 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,81 (26,86 - 8 ноября), продажи - 27,27 (27,29 - 8 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,54 (3,54 - 8 ноября), продажи 3,89 (3,89 - 8 ноября) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,51 гривен за доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 ноября установлен на таком уровне: 2451,1018 гривен за 100 долларов (+0,9131 гривен).

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Темы: Курс доллара
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