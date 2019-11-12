Навіть експерти шоковані: прогноз курсу долара на тиждень

Курс долара в Україні (ілюстративне фото: pixabay.com)

Курс долара в Україні продовжить своє падіння, вважає експерт

Протягом тижня курс долара в Україні продовжить зниження. Пов'язано це з тим, що минулого тижня регулятор купив на міжбанківському ринку валюту на 372 млн доларів. Підвищення пропозиції на валютному ринку говорить про подальше зміцнення гривні. Про те, наскільки ще "просяде" долар, - розповів старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. Про це пише видання "Сегодня".

За тиждень курс долара в Україні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,9-1,1%. Так, з минулого понеділка офіційний курс долара впав з 24,74 грн до 24,50 грн, попит/пропозиція долара на міжбанку – з 24,78/24,81 до 24,52/24,56 грн, середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках – з 24,66/24,92 до 24,40/24,70 грн.

Експерт Вадим Іосуб підкреслив, що минулого тижня регулятор купив на міжбанківському ринку валюту на 372 млн доларів - це на 215 млн доларів більше, ніж тижнем раніше. При цьому третій тиждень поспіль НБУ не виходив на ринок з продажем валюти.

Долар (ілюстративне фото: pixabay.com)

"Це свідчить про стійке перевищення пропозиції валюти над попитом на неї, і є запорукою подальшого зміцнення гривні. На початку тижня ми очікуємо помірного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 24,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,2/24,5 грн", – прогнозує Іосуб.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили, чого чекати від долара в 2020 році. Більшість експертів опублікували оптимістичний прогноз.