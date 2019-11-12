ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Навіть експерти шоковані: прогноз курсу долара на тиждень

STYLERЖиття    12.11.2019 - 10:13
Навіть експерти шоковані: прогноз курсу долара на тиждень
Курс долара в Україні (ілюстративне фото: pixabay.com)

Курс долара в Україні продовжить своє падіння, вважає експерт

Протягом тижня курс долара в Україні продовжить зниження. Пов'язано це з тим, що минулого тижня регулятор купив на міжбанківському ринку валюту на 372 млн доларів. Підвищення пропозиції на валютному ринку говорить про подальше зміцнення гривні. Про те, наскільки ще "просяде" долар, - розповів старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. Про це пише видання "Сегодня".

За тиждень курс долара в Україні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,9-1,1%. Так, з минулого понеділка офіційний курс долара впав з 24,74 грн до 24,50 грн, попит/пропозиція долара на міжбанку – з 24,78/24,81 до 24,52/24,56 грн, середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках – з 24,66/24,92 до 24,40/24,70 грн.

Експерт Вадим Іосуб підкреслив, що минулого тижня регулятор купив на міжбанківському ринку валюту на 372 млн доларів - це на 215 млн доларів більше, ніж тижнем раніше. При цьому третій тиждень поспіль НБУ не виходив на ринок з продажем валюти.

Навіть експерти шоковані: прогноз курсу долара на тиждень

Долар (ілюстративне фото: pixabay.com)

"Це свідчить про стійке перевищення пропозиції валюти над попитом на неї, і є запорукою подальшого зміцнення гривні. На початку тижня ми очікуємо помірного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 24,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,2/24,5 грн", – прогнозує Іосуб.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили, чого чекати від долара в 2020 році. Більшість експертів опублікували оптимістичний прогноз.

Курс долара росте на початку тижня Зима близько: куди українці поїдуть на новорічний відпочинок і скільки це коштує
Новини України экспертыкурсы валютКурс долара
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся