Эксперты развеяли миф о вреде популярного продукта: безопаснее чем в свежем виде

Эксперт решил оценить вероятность отравления при употреблении рыбной консервой.

"Есть очень много заблуждений в отношении производства рыбных консервов. Промышленное производство, к которому относятся конкретные рыбные консервы, имеет полностью замкнутый цикл, который подразумевает минимум пять, а то и шесть этапов контрольных точек производства", – рассказал он.

По словам эксперта, "жалобы на возможность отравления необоснованны". Как минимум потому, что температура термической обработки – 120 градусов – обеспечивает полное уничтожение всех микроорганизмов, особенно учитывая, что процесс длится до 1,5 часа.

"По поводу ботулизма я бы хотел внести ясность. Ботулизм – это бактерия, которая исчезает, если соблюдается режим автоклавирования, это один из процессов приготовления рыбных консервов. После того как рыбу кладут в банку и закатывают, она поступает в автоклав, где она варится при температуре 120 градусов, это позволяет полностью исключить возможность попадания ботулизма", – отметил Солошенко.

По его словам, ботулизм возможен, "если произошла разгерметизация на каком-то этапе, когда продукт уже поступил в супермаркет, произошло какое-то механическое повреждение банки".

Также Солошенко прокомментировал информацию по поводу якобы наличия ртути в консервах с тунцом.

"Ртуть – это не проблема, ее практически там нет. Вся продукция – это экосырье, оно диагностируется на содержание тяжелых металлов. И есть определенные нормы, которые исключают попадания таких веществ в рыбные консервы. На заключительном этапе, когда продукция уже произведена, образцы передаются в Госпотребнадзор, который делает экспертизу и заключение по всем параметрам, которые являются критическими для здоровья", – добавил специалист.