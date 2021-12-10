Эксперты рассказали, как уберечься от карманников и сохранить ценные вещи

Не доверяйте общительным незнакомым людям и будьте особенно осторожны в толпе. Если вы стали жертвой мошенников за границей, то обратитесь в полицию и в посольство, которое поможет восстановить паспорт или другое удостоверение личности.

Как обращаться с кошельком

Держите кошелек в переднем кармане

Если вы привыкли держать кошелек в заднем кармане, то лучше избавиться от этой привычки, потому что оттуда его могут легко вытащить. Кроме того, при ходьбе кошелек может немного высовываться, что упростит задачу карманникам.

Оберните кошелек резинкой, так его будет сложнее украсть

Возьмите обычную канцелярскую резинку и наденьте ее на середину кошелька. Если кошелек попытаются вытащить из кармана, то это будет сделать сложнее.

Эксперты также советуют отдавать предпочтению кошелькам из ткани, а не из гладкой кожи. Тканевые кошельки сложнее вытащить незаметно.

Как не стать жертвой карманников (фото: freepik.com)

Держите кошелек во внутреннем или секретном кармане

Если в вашей одежде есть внутренние или секретные карманы, то лучше держите кошелек там. Воры в первую очередь ищут ценные вещи в доступных местах.

Не ройтесь в кошельке, пересчитывая деньги

Старайтесь основную сумму держать отдельно от мелких денег. Так вам не нужно будет доставать все и пересчитывать, например, когда хотите заплатить за проезд или еще что-то незначительное.

Если же вы достаете кошелек, то держите его крепко, чтобы вор не смог резко его выхватить.

Сделайте фальшивый бумажник и держите его в заднем кармане, чтобы обмануть вора

Носите с собой два кошелька. В одном пусть будут все деньги и карты, а во втором чеки, сертификаты на покупки и т.д. Если вас будут грабить, то вы сможете достать фальшивый кошелек, бросить на землю и убежать.

Но не стоит фальшивый кошелек класть на видное место и провоцировать воров.

Как защитить свою сумку

Выберите сумку со сложным замком

Если вы предпочитаете носить сумку без замка, то лучше замените ее на сумку, в которой есть защелка или молния. Если вы путешествуете, то купите сумку с кодовым замком.

Как не стать жертвой карманников (фото: freepik.com)

Укоротите ручки на своей сумке, чтобы она была ближе к вам

Чтобы никто не смог вырвать сумку из рук, держите ее как можно ближе к телу. Если вы хотите максимально защитить свои ценные вещи, то держите свою сумку на груди и не заводите за спину.

Если вам нужно сесть, держите сумку в руках и не ставьте на пол

Когда вы садитесь в транспорте или в ресторане, то свою сумку поверните к себе и держите ее на коленях. Если же вы ее поставите на пол или повесите на крючок или спинку стула, то сможете стать жертвой карманника. Кроме того, ее можно попросту забыть.

Переложите ценные вещи в поясную сумку

Ручку сумки злоумышленники могут отрезать. Это позволит им легко выхватить сумку из рук. Поясная сумка, которая плотно охватывает талию, будет надежней, и ее намного сложнее срезать или снять.