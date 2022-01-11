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Эксперты рассказали, почему картофель чернеет внутри и портится, и как этого избежать

Автор: Светлана Мащенко

Многие часто сталкиваются с проблемой, когда клубни картофеля чернеют внутри, а потом и вовсе гниют. Чаще всего это происходит из-за неправильных условий выращивания, ухода, сбора и хранения. Как же этого избежать?

Об этом пишет Rsute.

Причины почернения картофеля

При подкормке было внесено слишком много азотистых удобрений, вещество собралось в листьях и отложилось в плодах. Чтобы в последующем такого не было, нужно придерживаться нормы и вносить калий.

Лето было засушливым и клубни перегрелись, либо же во время созревания клубней было дождливо. Из-за этого размножаются грибковые и бактериальные болезни.

Возле кустов "забита" земля, и недостаток воздуха влияет на качество клубней.

При уборке клубни бросают. Думать, что картофель твердый и с ним ничего не случится - ошибочно. От ударов внутри начинают происходить изменения, поэтому и появляется чернота.

Затянуто время начала уборки после усыхания ботвы.

Хранение при высокой (+12... +14) или очень низкой температуре.

Причиной почернения могут быть болезни

Заражение начинается еще при росте надземной части, а потом передается клубням.

Большинство болезней появляются на зеленой массе картофеля, поэтому рекомендуется ее срезать и убирать с участка. Выдержав период в две недели, можно приступать к сбору урожая. Если делать это сразу, то клубни заражаются при соприкосновении с больными частями стеблей.

Ранее мы писали также, что положить в мешок или ящик с картофелем, чтобы он не портился.

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картофель