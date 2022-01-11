Експерти розповіли, чому картопля чорніє всередині і псується, і як цього уникнути

Багато людей часто стикаються з проблемою, коли бульби картоплі чорніють всередині, а потім і зовсім гниють. Найчастіше це відбувається через неправильні умови вирощування, догляду, збору та зберігання. Як же цього уникнути?
Про це пише Rsute.
При підгодівлі було внесено занадто багато азотистих добрив, речовина зібралася в листі і відклалася в плодах. Щоб в подальшому такого не було, потрібно дотримуватися норми і вносити калій.
Літо було посушливим і бульби перегрілися, або ж під час дозрівання бульб дощило. Через це розмножуються грибкові та бактеріальні хвороби.
Біля кущів "забита" земля, і нестача повітря впливає на якість бульб.
При збиранні бульби кидають. Думати, що картопля тверда і з ним нічого не трапиться - помилково. Від ударів всередині починають відбуватися зміни, тому і з'являється чорнота.
Затягнуто час початку прибирання після всихання бадилля.
Зберігання при високій (+12... +14) або дуже низькій температурі.
Зараження починається ще при зростанні надземної частини, а потім передається бульбам.
Більшість хвороб з'являються на зеленій масі картоплі, тому рекомендується її зрізати і прибирати з ділянки. Витримавши період в два тижні, можна приступати до збору врожаю. Якщо робити це відразу, то бульби заражаються при зіткненні з хворими частинами стебел.
Раніше ми писали також, що покласти в мішок або ящик з картоплею, щоб вона не псувалася.