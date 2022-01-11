Експерти розповіли, чому картопля чорніє всередині і псується, і як цього уникнути

Причини почорніння картоплі

При підгодівлі було внесено занадто багато азотистих добрив, речовина зібралася в листі і відклалася в плодах. Щоб в подальшому такого не було, потрібно дотримуватися норми і вносити калій.

Літо було посушливим і бульби перегрілися, або ж під час дозрівання бульб дощило. Через це розмножуються грибкові та бактеріальні хвороби.

Біля кущів "забита" земля, і нестача повітря впливає на якість бульб.

При збиранні бульби кидають. Думати, що картопля тверда і з ним нічого не трапиться - помилково. Від ударів всередині починають відбуватися зміни, тому і з'являється чорнота.

Затягнуто час початку прибирання після всихання бадилля.

Зберігання при високій (+12... +14) або дуже низькій температурі.

Причиною почорніння можуть бути хвороби

Зараження починається ще при зростанні надземної частини, а потім передається бульбам.

Більшість хвороб з'являються на зеленій масі картоплі, тому рекомендується її зрізати і прибирати з ділянки. Витримавши період в два тижні, можна приступати до збору врожаю. Якщо робити це відразу, то бульби заражаються при зіткненні з хворими частинами стебел.