Эксперты рассказали, почему блины и вафли нельзя есть на завтрак: ответ вас удивит
На завтрак много людей любит есть блины или вафли, ведь они содержат белок и клетчатку. Также к ним добавляют фрукты или разнообразные джемы. Однако, специалисты рассказали, что такая пища может навредить здоровью.
Об этом пишет Eat This Not Thet.
Почему блины и вафли не стоит есть
По словам эксперта Кортни Д'Анджело, одним из худших завтраков для иммунитета являются блины или вафли. Все потому, что в такую пищу добавляют много сахара, сиропов, шоколада или взбитых сливок. Именно из-за этого организм страдает и ухудшается иммунитет.
В частности, специалисты провели исследование, которое показало, что высокий уровень фруктозы может привести к усилению воспаления и ослабить иммунную систему.
Почему нельзя есть вафли на завтрак (pixabay)
К тому же пища с высоким содержанием фруктозы и рафинированных углеводов повышает уровень сахара в крови и имеет высокий гликемический индекс. А это, как известно, может вызвать воспаление, которое приведет к уменьшению энергии и аппетита. Это ослабляет иммунную систему, потому что организм перегружается.
Однако, если вы не можете отказаться от такой еды, тогда нужно готовить ее правильно.
Экспер советует добавить в рецепт белковый порошок, клетчатку и антиоксиданты. А вот вместо шоколадной стружки, добавьте богатую антиоксидантами чернику. Также обычную белую муку замените на овсяную.
Почему нельзя есть блины на завтрак (pixabay)
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