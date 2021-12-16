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Эксперты рассказали, почему блины и вафли нельзя есть на завтрак: ответ вас удивит

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Четверг 16 декабря 2021 08:32
Эксперты рассказали, почему блины и вафли нельзя есть на завтрак: ответ вас удивит Почему нельзя есть блины и вафли на завтрак (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

На завтрак много людей любит есть блины или вафли, ведь они содержат белок и клетчатку. Также к ним добавляют фрукты или разнообразные джемы. Однако, специалисты рассказали, что такая пища может навредить здоровью.

Об этом пишет Eat This Not Thet.

Почему блины и вафли не стоит есть

По словам эксперта Кортни Д'Анджело, одним из худших завтраков для иммунитета являются блины или вафли. Все потому, что в такую пищу добавляют много сахара, сиропов, шоколада или взбитых сливок. Именно из-за этого организм страдает и ухудшается иммунитет.

В частности, специалисты провели исследование, которое показало, что высокий уровень фруктозы может привести к усилению воспаления и ослабить иммунную систему.

Эксперты рассказали, почему блины и вафли нельзя есть на завтрак: ответ вас удивитПочему нельзя есть вафли на завтрак (pixabay)

К тому же пища с высоким содержанием фруктозы и рафинированных углеводов повышает уровень сахара в крови и имеет высокий гликемический индекс. А это, как известно, может вызвать воспаление, которое приведет к уменьшению энергии и аппетита. Это ослабляет иммунную систему, потому что организм перегружается.

Однако, если вы не можете отказаться от такой еды, тогда нужно готовить ее правильно.

Экспер советует добавить в рецепт белковый порошок, клетчатку и антиоксиданты. А вот вместо шоколадной стружки, добавьте богатую антиоксидантами чернику. Также обычную белую муку замените на овсяную.

Эксперты рассказали, почему блины и вафли нельзя есть на завтрак: ответ вас удивитПочему нельзя есть блины на завтрак (pixabay)

Ранее мы сообщали, как быстро приготовить много блинов.

Также мы писали, что нутрициолог назвала целебные свойства простых продуктов.

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