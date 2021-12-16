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Експерти розповіли, чому млинці та вафлі не можна їсти на сніданок: відповідь вас здивує

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Четвер 16 грудня 2021 08:32
Експерти розповіли, чому млинці та вафлі не можна їсти на сніданок: відповідь вас здивує Чому не можна їсти млинці та вафлі на сніданок (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

На сніданок багато людей полюбляє їсти млинці або вафлі, адже вони містять білок та клітковину. Також до них додають фрукти або різноманітні джеми. Однак, фахівці розповіли, що така їжа може нашкодити здоров'ю.

Про це пише Eat This Not Thet.

Чому млинці та вафлі не варто їсти

За словами експертки Кортні Д'Анджело, одним із найгірших сніданків для імунітету є млинці або вафлі. Все тому, що в таку їжу додають багато цукру, сиропів, шоколаду чи збитих вершків. Саме через це організм страждає та погіршується імунітет.

Зокрема, фахівці провели дослідження, яке показало, що високий рівень фруктози може призвести до посилення запалення та ослабити імунну систему.

Експерти розповіли, чому млинці та вафлі не можна їсти на сніданок: відповідь вас здивуєЧому не можна їсти вафлі на сніданок (pixabay)

До того ж їжа з високим вмістом фруктози та рафінованих вуглеводів підвищує рівень цукру в крові та має високий глікемічний індекс. А це, як відомо, може викликати запалення, яке призведе до зменшення енергії та апетиту. Це послаблює імунну систему, бо організм перенавантажується.

Однак, якщо ви не можете відмовитись від такої їжі, тоді потрібно готувати її правильно.

Експер радить додати до рецепта білковий порошок, клітковину та антиоксиданти. А от замість шоколадної стружки, додайте багату антиоксидантами чорницю. Також звичайне біле борошно замініть на вівсяне.

Експерти розповіли, чому млинці та вафлі не можна їсти на сніданок: відповідь вас здивуєЧому не можна їсти млинці на сніданок (pixabay)

Раніше ми повідомляли, як швидко приготувати багато млинців.

Також ми писали, що нутриціолог назвала цілющі властивості простих продуктів.

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