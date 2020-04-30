Эксперты рассказали об опасности карантина для пожилых украинцев

Карантин в Украине представляет опасность для пожилых людей (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине чреват последствиями для людей в возрасте

Карантин в Украине из-за коронавируса COVID-19 представляет опасность для пожилых людей. На сегодня социальное дистанцирование стало единственной эффективной мерой для сдерживания распространения инфекций, говорят эксперты, но такие меры чреваты последствиями.

Многие люди в настоящее время ограничивают свое перемещение пространством своего жилья и общаются со своими близкими только с помощью электронных гаджетов. В большинстве случаев такая социальная изоляция оказывает вредное влияние на психическое здоровье, особенно для взрослых людей старше 65 лет, которым может быть недоступно общение в интернете.

Эксперты акцентируют на том, что общество должно работать над тем, чтобы карантин не превратился в полную социальную изоляцию этой уязвимой группы.

В первую очередь вследствие социальной изоляции снижаются противовирусные иммунные реакции. Это снижение может дополнительно увеличивать восприимчивость уязвимых групп общества к коронавирусу. И естественно системы здравоохранения и само общество должны поддерживать психическое здоровье и находить способы вовлечения пожилых людей в социальную активность.

Основные средства массовой информации, такие как телевидение и радио, играют важную роль и они должны поощрять пожилых людей выражать свои мысли и переживания посредством прямых звонков друзьям и родственникам.

Опросы показывают, что пожилые люди рассматривают телевидение как средство борьбы с депрессивными симптомами и пытаются извлечь пользу из такого подобия социализации. Также исследования показывают, что взрослые люди считают свою жизнь более значимой, когда кто-то предоставляет им возможность поделится советом.

Поэтому советуют специалисты, каждому из нас очень важно просто звонить к пожилым людям, интересоваться их жизнью и проверять симптомы тревоги и депрессии. Нужно помнить, что отсутствие банального общения может подтолкнуть пожилых людей к прекращению самоизоляции и нивелировать все карантинные меры принятые государством.

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