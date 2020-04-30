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Експерти розповіли про небезпеку карантину для українців літнього віку

STYLERКоронавірус    30.04.2020 - 17:31
Експерти розповіли про небезпеку карантину для українців літнього віку
Карантин в Україні становить небезпеку для літніх людей (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні загрожує наслідками для людей у поважному віці

Карантин в Україні через коронавірус COVID-19 представляє небезпеку для літніх людей. На сьогодні соціальне дистанціювання стало єдиним ефективним заходом для стримування поширення інфекцій, кажуть експерти, але такі міри чреваті наслідками.

Багато людей зараз обмежують своє переміщення простором свого житла і спілкуються зі своїми близькими за допомогою електронних гаджетів. У більшості випадків така соціальна ізоляція надає шкідливий вплив на психічне здоров'я, особливо для дорослих людей старше 65 років, яким може бути недоступним спілкування в інтернеті.

Експерти акцентують на тому, що суспільство має працювати над тим, щоб карантин не перетворився на повну соціальну ізоляцію цієї уразливої групи.

В першу чергу внаслідок соціальної ізоляції знижуються противірусні імунні реакції. Це зниження може додатково збільшувати сприйнятливість вразливих груп суспільства до коронавірусу. І природно системи охорони здоров'я і саме суспільство повинні підтримувати психічне здоров'я і знаходити способи залучення літніх людей в соціальну активність.

Основні засоби масової інформації, такі як телебачення і радіо, відіграють важливу роль і вони мають заохочувати літніх людей висловлювати свої думки і переживання за допомогою прямих дзвінків друзям і родичам.

Опитування показують, що літні люди розглядають телебачення як засіб боротьби з депресивними симптомами і намагаються отримати користь з такої подібності соціалізації. Також дослідження показують, що дорослі люди вважають своє життя більш значущим, коли хтось надає їм можливість поділитися порадою.

Тому радять фахівці, кожному з нас дуже важливо просто телефонувати до літніх людей, цікавитися їх життям і перевіряти симптоми тривоги і депресії. Потрібно пам'ятати, що відсутність банального спілкування може підштовхнути літніх людей до припинення самоізоляції та нівелювати всі карантинні заходи вжиті державою.

Раніше ми писали, що вчені зробили важливу заяву про передачу коронавіруса без симптомів.

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