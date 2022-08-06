Експерти розповіли, що не можна мити в посудомийній машині: цю помилку роблять усі

Посудомийні машини є у багатьох домівках. Цей побутовий прилад полегшує повсякденне життя та економить час, особливо якщо велика родина. Однак, якщо не користуватись ним правильно, то він може пошкодитись. До того ж не увесь посуд можна класти у таку машинку.

Посудомийна машина надзвичайно корисна, адже вона полегшує життя домогосподиням. Але деякі предмети все одно потрібно мити вручну, тому що може пошкодитись як посуд, так і прилад.

Який посуд заборонено класти

Дерев'яний і бамбуковий посуд

Дерево і бамбук дуже ніжні матеріали. Гаряча вода та сильний миючий засіб знімуть захисний шар олії з дерев’яних ложок або лопаток. Також на такому посуді можуть виникнути тріщини. Тому такий посуд найкраще мити вручну.

Кухонні ножі

Кухонні ножі фахівці рекомендують мити вручну. Такі столові прибори не витримують вологість, тепло та миючий засіб. В результаті сталь може знебарвитися, а леза - відколюватися.

Тому точити їх потрібно буде в два рази частіше.

Чавунний посуд

Чавунні каструлі та сковорідки можуть швидко поржавіти та зіпсуватися, якщо поставити їх у посудомийну машину.

Алюмінієвий або мідний посуд

Алюміній і мідь легко окислюються, тому якщо мити такий посуд у машинці, то можуть з'явитися коричневі плями та тріщини.

Керамічний або глиняний посуд

Такий посуд завжди покритий лаком з обох сторін, тому він може зруйнуватися. Після того, як захисний шар зруйнується, хвороботворні мікроорганізми дуже легко проникнути в посуд, особливо якщо ми піддаємо їх дії високих температур і вологого середовища.