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Эксперты рассказали, какую сумму необходимо оставлять для финансовой подушки

Автор: Роман Мирончук

Многие украинцы из-за финансовой неграмотности не знают, какая сумма денег им необходима на месяц про запас - так называемая финансовая подушка.

Ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Мария Мельник и Григорий Герман рассказали, как высчитать сумму на проживание, если вдруг вы потеряете работу или не сможете работать какое-то время.

Чтобы у вас на такой случай осталось достаточно средств, изначально необходимо научиться работать с ними. На случаи потери заработка у каждого должна быть финансовая подушка, которая поможет вам держаться на плаву некоторое время.

Обычная резервная сумма денег очень индивидуальна и высчитывается достаточно легко. Необходимо посчитать, сколько денег в месяц вам нужно на минимальные расходы:

Если вы наемный работник, пропишите только частные нужды:

  • коммунальные платежи;
  • еда;
  • интернет, мобильная связь;
  • транспорт.

Если вы частный предприниматель, следует просчитать еще и деловые расходы:

  • аренда помещения;
  • зарплаты работникам;
  • кредиты.

Именно просчитанная сумма понадобится вам на месяц. Допустим, это 20 000 гривен. После чего необходимо определить- в течение какого времени вам нужны будут эти деньги, если вы по какой-то причине не сможете работать.

Эксперты утверждают, что большинство людей нуждаются в финансовой защите в течение полугода или целого года.

Как высчитать необходимую сумму

Формула следующая. необходимый доход умножить на определенное количество месяцев, в течение которых вам нужна защита.

Если для жизни вам необходимо 20 000 гривен, а на работу вы вернетесь через полгода, то у вас в запасе должно быть хотя бы 120 000 гривен.

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