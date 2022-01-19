Эксперты рассказали, какую сумму необходимо оставлять для финансовой подушки

Чтобы у вас на такой случай осталось достаточно средств, изначально необходимо научиться работать с ними. На случаи потери заработка у каждого должна быть финансовая подушка, которая поможет вам держаться на плаву некоторое время.

Обычная резервная сумма денег очень индивидуальна и высчитывается достаточно легко. Необходимо посчитать, сколько денег в месяц вам нужно на минимальные расходы:

Если вы наемный работник, пропишите только частные нужды:

коммунальные платежи;

еда;

интернет, мобильная связь;

транспорт.

Если вы частный предприниматель, следует просчитать еще и деловые расходы:

аренда помещения;

зарплаты работникам;

кредиты.

Именно просчитанная сумма понадобится вам на месяц. Допустим, это 20 000 гривен. После чего необходимо определить- в течение какого времени вам нужны будут эти деньги, если вы по какой-то причине не сможете работать.

Эксперты утверждают, что большинство людей нуждаются в финансовой защите в течение полугода или целого года.

Как высчитать необходимую сумму

Формула следующая. необходимый доход умножить на определенное количество месяцев, в течение которых вам нужна защита.

Если для жизни вам необходимо 20 000 гривен, а на работу вы вернетесь через полгода, то у вас в запасе должно быть хотя бы 120 000 гривен.