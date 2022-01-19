Експерти розповіли, яку суму необхідно залишати для фінансової подушки

Щоб у вас на такий випадок залишилося достатньо коштів, спочатку необхідно навчитися працювати з ними. На випадки втрати заробітку у кожного повинна бути фінансова подушка, яка допоможе вам триматися на плаву деякий час.

Звичайна резервна сума грошей дуже індивідуальна і вираховується досить легко. Необхідно порахувати, скільки грошей на місяць вам потрібно на мінімальні витрати:

Якщо ви найманий працівник, пропишіть тільки приватні потреби:

комунальні платежі;

їжа;

Інтернет, мобільний зв'язок;

транспорт.

Якщо ви приватний підприємець, слід прорахувати ще й ділові витрати:

Оренда приміщення;

зарплати працівникам;

кредит.

Саме прорахована сума знадобиться вам на місяць. Припустимо, це 20 000 гривень. Після чого необхідно визначити - протягом якого часу вам потрібні будуть ці гроші, якщо ви з якоїсь причини не зможете працювати.

Експерти стверджують, що більшість людей потребують фінансового захисту протягом півроку або цілого року.

Як вирахувати необхідну суму

Формула наступна. необхідний дохід помножити на певну кількість місяців, протягом яких вам потрібен захист.

Якщо для життя вам необхідно 20 000 гривень, а на роботу ви повернетеся через півроку, то у вас в запасі має бути хоча б 120 000 гривень.