Эксперты рассказали, какие продукты способны нейтрализовать вред кофе и сигарет
Чрезмерное увлечение кофе и сигаретами чревато серьезными проблемами со здоровьем. Кофеин и табак мешают усваиваться многим полезным веществам. Но есть продукты, которые нейтрализуют вред кофе и сигарет.
Об этом сообщает Comments.ua.
По словам экспертов, что у курильщиков часто в организме не хватает витаминов А, С, Е, а также селена. Поэтому данные витамины необходимо восполнять с помощью правильных продуктов.
В этот список входят бананы, виноград, ягоды, листовые овощи, корнеплоды, печень, мясо птицы, белая рыба, бобовые. Запас кальция можно восполнить с помощью кисломолочных продуктов, включая сыр и молоко.
У почитателей кофе, также часто наблюдается дефицит витамина В, РР, кальция, железа, цинка. Эксперты советуют употреблять морепродукты, чечевицу, спаржу, сельдерей, мясо и твердые сыры.
Напомним, врач-диетолог, специалист центра спортивной медицины назвала самую полезную летнюю ягоду, которая богата на клетчатку, витамин С и флаваноиды.
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