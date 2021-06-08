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Эксперты рассказали, какие продукты способны нейтрализовать вред кофе и сигарет

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Вторник 08 июня 2021 22:49
Эксперты рассказали, какие продукты способны нейтрализовать вред кофе и сигарет Фото: вред кофе и сигарет можно нейтрализовать продуктами (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Чрезмерное увлечение кофе и сигаретами чревато серьезными проблемами со здоровьем. Кофеин и табак мешают усваиваться многим полезным веществам. Но есть продукты, которые нейтрализуют вред кофе и сигарет.

Об этом сообщает Comments.ua.

По словам экспертов, что у курильщиков часто в организме не хватает витаминов А, С, Е, а также селена. Поэтому данные витамины необходимо восполнять с помощью правильных продуктов.

В этот список входят бананы, виноград, ягоды, листовые овощи, корнеплоды, печень, мясо птицы, белая рыба, бобовые. Запас кальция можно восполнить с помощью кисломолочных продуктов, включая сыр и молоко.

У почитателей кофе, также часто наблюдается дефицит витамина В, РР, кальция, железа, цинка. Эксперты советуют употреблять морепродукты, чечевицу, спаржу, сельдерей, мясо и твердые сыры.

Напомним, врач-диетолог, специалист центра спортивной медицины назвала самую полезную летнюю ягоду, которая богата на клетчатку, витамин С и флаваноиды.

Мы также писали о том, что врачи рассказали, кому категорически нельзя есть черешню. Несмотря на высокую цену многие балуют себя сочным лакомством, не задумываясь, что кроме витаминной пользы, черешня может быть вредной и даже небезопасной.

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