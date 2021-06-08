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Експерти розповіли, які продукти здатні нейтралізувати шкоду кави і сигаретт

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Вівторок 08 червня 2021 22:49
Експерти розповіли, які продукти здатні нейтралізувати шкоду кави і сигаретт Фото: шкода кави і сигарет можна нейтралізувати продуктами (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Надмірне захоплення кавою і сигаретами загрожує серйозними проблемами зі здоров'ям. Кофеїн і тютюн заважають засвоюватися багатьом корисним речовинам. Але є продукти, які нейтралізують шкоду кави і сигарет.

Про це повідомляє Comments.ua.

За словами експертів, що у курців часто в організмі не вистачає вітамінів А, С, Е, а також селену. Тому дані вітаміни необхідно заповнювати за допомогою правильних продуктів.

У цей список входять банани, виноград, ягоди, листові овочі, коренеплоди, печінка, м'ясо птиці, біла риба, бобові. Запас кальцію можна заповнити за допомогою кисломолочних продуктів, включаючи сир і молоко.

У шанувальників кави, також часто спостерігається дефіцит вітаміну В, РР, кальцію, заліза, цинку. Експерти радять вживати морепродукти, сочевицю, спаржу, селеру, м'ясо і тверді сири.

Нагадаємо, лікар-дієтолог, спеціаліст центру спортивної медицини назвала найкориснішу річну ягоду, яка багата на клітковину, вітамін С і флаваноіди.

Ми також писали про те, що лікарі розповіли, кому категорично не можна їсти черешню. Попри високу ціну багато балують себе соковитими ласощами, не замислюючись, що крім вітамінної користі, черешня може бути шкідливою і навіть небезпечною.

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