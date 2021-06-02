Эксперты рассказали, какие ошибки при пользовании банкоматом украинцы делают чаще всего

Банкоматами в наши дни пользуются очень многие украинцы. При этом некоторые люди, особенно пенсионеры, совершают ряд ошибок, которые могут привести к плачевным последствиям.

Ошибки, которые допускают владельцы карт

Держат код карты вместе с самой картой

Код карты люди хранят в кошельке или же в кармане. Это опасно тем, что если карманник украдет у вас кошелек, то получит доступ к вашим деньгам.

Переводят деньги на незнакомые счета

90% истории о хищении денег телефонными мошенниками выглядят одинаково. Люди разговаривают по телефону некоторое время, а потом идут к банкомату переводить средства. Якобы на резервные счета.

Не важно, просит вас об этом служба безопасности, или следователь МВД или СБУ. Необходимо помнить, что резервных счетов не существует. Это счета мошенников. И если сделаете перевод по указанным реквизитам - лишитесь всех накоплений.

Общаются с людьми, которые просят помочь

Обычный развод. Человек говорит, что у него зажевало карту и просит одолжить деньги на такси. Это самый распространенный вид мошенничества.

Если даже банкомат и заблокировал карту, всегда есть возможность перевести деньги таксисту, продавцу цветов, или другому человеку через онлайн-банк. Скорее всего человек просто стоит у неработающего банкомата и пытается вас обмануть. Не верьте.

Открыто набирают код

Об этом много говорилось, но до сих пор сами работники банков клеят напоминание на банкоматы, как правильно набирать код. Нужно прикрывать рукой набор цифр, чтобы вас не увидели со стороны, или не снял информацию специальное устройство, которое крепят мошенники.

Забирают чужую карту

Суд уже высказал свое мнение по этому поводу и уже давно: присвоение имущества в общественном месте не является находкой, а образует состав уголовно-уголовной кражи.

На банкомате установлены камеры. Вычислить преступника будет просто. Единственное, когда вы можете забрать карту - чтобы отдать в ближайшее отделение банка, которому эта карта принадлежит.

Не забирают с банкомата сразу свою карту

Бывают случаи, когда люди снимают деньги, и когда банкомат их просит забрать карту, они не спешат, а пересчитывают деньги. При этом банкомат в таком случае может "съесть" карту и обратно уже не отдать. Придется звонить в банк.

Что еще нельзя делать: