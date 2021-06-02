Експерти розповіли, які помилки при користуванні банкоматом українці роблять найчастіше

Банкоматами в наші дні користуються дуже багато українців. При цьому деякі люди, особливо пенсіонери, здійснюють ряд помилок, які можуть призвести до плачевних наслідків.

Помилки, які допускають власники карт

Тримають код карти разом з самою картою

Код карти люди зберігають в гаманці або ж в кишені. Це небезпечно тим, що якщо кишеньковий злодій вкраде у вас гаманець, то отримає доступ до ваших грошей.

Переводять гроші на незнайомі рахунки

90% історії про розкрадання грошей телефонними шахраями виглядають однаково. Люди розмовляють телефоном деякий час, а потім йдуть до банкомата переказувати кошти. Нібито на резервні рахунки.

Не важливо, просить вас про це служба безпеки, або слідчий МВС або СБУ. Необхідно пам'ятати, що резервних рахунків не існує. Це рахунки шахраїв. І якщо зробите переклад за вказаними реквізитами - позбудетеся всіх накопичень.

Спілкуються з людьми, які просять допомогти

Звичайний розвод. Людина каже, що у неї зажувало карту і просить позичити гроші на таксі. Це найпоширеніший вид шахрайства.

Якщо навіть банкомат і заблокував карту, завжди є можливість переказати гроші таксисту, продавцеві квітів, або іншій людині через онлайн-банк. Швидше за все людина просто стоїть біля банкомата, який не працює і намагається вас обдурити. Не вірте.

Відкрито набирають код

Про це багато говорилося, але досі самі працівники банків клеять нагадування на банкомати, як правильно набирати код. Потрібно прикривати рукою набір цифр, щоб вас не побачили з боку, або не зняв інформацію спеціальний пристрій, який кріплять шахраї.

Забирають чужу карту

Суд уже висловив свою думку з цього приводу і вже давно: привласнення майна в громадському місці не є знахідкою, а утворює склад кримінально-карної крадіжки.

На банкоматі встановлені камери. Вичислити злочинця буде просто. Єдине, коли ви можете забрати карту - щоб віддати в найближче відділення банку, якому ця карта належить.

Не забирають з банкомата відразу свою карту

Бувають випадки, коли люди знімають гроші, і коли банкомат їх просить забрати карту, вони не поспішають, а перераховують гроші. При цьому банкомат в такому випадку може "з'їсти" карту і назад вже не віддати. Доведеться дзвонити в банк.

Що ще не можна робити: