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Медики заявили, что диабет может ускорить появление опасной болезни

Диабет может вызвать опасную болезнь (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ученые обнаружили, что неконтролируемый диабет может ускорить сердечную недостаточность на три года. Важно знать о симптомах, на которые первостепенно нужно обратить внимание.

Неконтролируемый диабет означает, что уровень сахара в крови слишком высок. Об этом пишет The Sun.

Уровень может быть высоким, даже если человек лечит заболевание, и у него могут возникнуть такие симптомы, как интенсивное мочеиспускание и жажда.

Диабетики нуждаются в лечении, чтобы предотвратить опасно высокий уровень сахара в крови.

Сердечная недостаточность чаще всего наблюдается у пожилых людей, имеющих проблемы со здоровьем.

Медики из Университета Джона Гопкинса сказали, что риск зависит от стадии сердечной недостаточности, на которой находились пациенты. Стадия А была определена как наличие по крайней мере одного фактора риска, который включает ожирение или гипертонию.

Стадия B определяется, если человек с заболеванием сердца или повышенным риском сердечных проблем, но без признаков сердечной недостаточности.

Эксперты заявили, что люди с неконтролируемым диабетом и с сердечной недостаточностью стадии F в 1,5 раза чаще прогрессируют до явной сердечной недостаточности.

Неконтролируемый диабет может привести к осложнениям заболевания, поэтому важно знать, на что следует обратить внимание.

8 признаков неконтролируемого диабета:

  • Сильная усталость;
  • Частое мочеиспускание;
  • Потеря веса;
  • Изменения кожи;
  • Затуманенное зрение;
  • Чрезмерная жажда или голод;
  • Медленно заживают раны;
  • Проблемы со слухом.

Врачи сказали, что диабет и сердечная недостаточность очень распространены и тесно взаимосвязаны. В частности, людям может быть очень полезно профилактическое лечение, включая изменение образа жизни и прием лекарств.

Раньше врачи называли 5 явных признаков диабета, от которых многие отмахиваются.

Также мы писали, что какой напиток сильно снижает сахар в крови.

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диабет