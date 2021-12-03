Эксперты рассказали, как часто нужно менять зубную щетку: многие делают неправильно

Новое исследование показало, что многие не меняют зубную щетку так часто, как следовало бы. Кроме того, некоторые чистят зубы одной щеткой целый год.

Однако, по мнению экспертов, это может нанести серьезный вред вашему здоровью.

В некоторых случаях отказ от перехода на новую зубную щетку может даже увеличить риск заражения нежелательным вирусом.

Как часто нужно менять зубную щетку?

Производители зубных щеток и стоматологи рекомендуют менять зубную щетку каждые 12-16 недель или раз в три месяца.

Замена зубной щетки не только помогает ей продолжать эффективно выполнять свою работу, но и предотвращает скопление вредных микробов и бактерий.

Почему нужно так часто менять зубную щетку?

Ваша зубная щетка помогает бороться с накоплением налета и бактерий, которые могут привести к неприятному запаху изо рта, кариесу и заболеваниям десен. Со временем щетина вашей зубной щетки может потерять жесткость, что затруднит борьбу с едой и зубным налетом.

Зубная щетка также может стать идеальным местом, где микробы и бактерии могут размножаться.

Эксперты Healthline говорят, что это особенно важно, когда дома циркулируют вирусные и бактериальные инфекции.

Если кто-то в вашем доме недавно заболел, рекомендуется сменить зубную щетку еще раньше.