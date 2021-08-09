Эксперты рассказали, что будет с ценами на квартиры осенью: спрос растет

Что будет с ценами на квартиры

Эксперты говорят, что хотя во время весеннего локдауна в 2020 году цены упали в среднем лишь на 1,3%, но затем подорожание только ускорилось.

В целом за последние полтора года (с января 2020-го по июль 2021-го) в 5 крупнейших городах Украины цена на 1-2-3-комнатные квартиры во вторичном фонде выросли почти на 15%.

Если детализировать рынок однокомнатных квартир, то в Одессе за этот период цены не выросли, в Львове - поднялись на 7% (с 30 до 32 тысяч долларов), в Киеве - на 16,4% (с 35 до 41 тысяч долларов), в Харькове - на 26% (с 19 до 24 тысяч долларов), а в Днепре - на 26% (с 23 до 29 тысяч долларов).

При этом Днепр сейчас является общим лидером по динамике цен: двухкомнатные подорожали на 31% (с 29 до 38 тысяч долларов), а трехкомнатные - на 33% (с 36 до 48 тысяч долларов).

Лидером по стоимости квадратных метров остается Киев. В столице однокомнатная квартира в среднем будет стоить 41 тысяч долларов (+16,4%), двухкомнатные - 58 тысяч долларов (+16%), трехкомнатные - от 82 тысяч долларов (+20,5%).

​​Стоит отметить, что в прошлом году вторичная недвижимость дорожала не так активно, как жилье в новостройках.

"Традиционно осенью после спокойного лета в Украине оживляется экономическая деятельность, в том числе и в сегменте недвижимости. Увеличивается спрос на жилье, поэтому, учитывая тенденции предыдущих сезонов, можно ожидать, что цены на квадратные метры вновь вырастут. Только в течение двух летних месяцев цены по Украине увеличились на 2,8%. Примерно такого же роста можно ожидать и в сентябре-ноябре", - прогнозируют эксперты.