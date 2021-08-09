Експерти розповіли, що буде з цінами на квартири восени: попит росте

Що буде з цінами на квартири

Експерти кажуть, що хоча під час весняного локдауну у 2020 році ціни впали в середньому лише на 1,3%, але потім подорожчання тільки пришвидшилося.

Загалом за останні півтора року (з січня 2020-го по липень 2021-го) у 5 найбільших містах України ціна на 1-2-3-кімнатні квартири у вторинному фонді виросли майже на 15%.

Якщо деталізувати ринок однокімнатних квартир, то в Одесі за цей період ціни не виросли, у Львові - піднялися на 7% (з 30 до 32 тисяч доларів), у Києві - на 16,4% (з 35 до 41 тисяч доларів), у Харкові - на 26% (з 19 до 24 тисяч доларів), а у Дніпрі - на 26% (з 23 до 29 тисяч доларів).

При цьому Дніпро зараз є загальним лідером за динамікою цін: двокімнатні подорожчали на 31% (з 29 тис. до 38 тисяч доларів), а трикімнатні - на 33% (з 36 до 48 тисяч доларів).

Лідером за вартістю квадратних метрів лишається Київ. У столиці однокімнатна квартира в середньому буде коштувати 41 тисяч доларів (+16,4%), двокімнатні - 58 тисяч доларів (+16%), трикімнатні - 82 тисяч доларів (+20,5%).

​​Варто зазначити, що минулого року вторинна нерухомість дорожчала не так активно, як житло у новобудовах.

"Традиційно восени після спокійного літа в Україні пожвавлюється економічна діяльність, зокрема й в сегменті нерухомості. Збільшується попит на житло, тому, враховуючи тенденції попередніх сезонів, можна очікувати, що ціни на квадратні метри знов виростуть. Тільки протягом двох літніх місяців ціни по Україні збільшилися на 2,8%. Приблизно такого ж росту можна очікувати й у вересні-листопаді", - прогнозують експерти.