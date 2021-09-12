Эксперты опровергли топ-5 мифов о хлебе: от него не поправляются
Хлеб исключают из рациона при большинстве диет, так как в нем есть углеводы и содержится крахмал. Однако медики считают, что хлеб можно и нужно есть даже при похудении.
Какие основные 5 мифов о хлебе опровергли специалисты, рассказали в материале Womfire.
От хлеба полнеют
Это популярное заблуждение, но не имеет ничего общего с реальностью. Хлеб – такая же еда, как и любая другая, умеренно калорийная и с большим количеством углеводов. Полнеют не от хлеба, а от избытка калорий. Если исключить хлеб, но при этом переедать, то никакая диета не поможет. Если вы придерживаетесь здорового рациона, то исключительно от хлеба или кусочка пиццы вы точно не поправитесь.
В хлебе есть яйца
Хлеб состоит из соли, воды и муки + закваска или дрожжи. Если это закваска, то это мука и вода. Яйца, масло и молоко есть только в сдобном тесте и сладкой выпечке.
Хлеб должен распрямляться после сжатия
Ржаной хлеб не будет распрямляться, так как в нем нет глютена. Другие виды хлеба также могут не иметь такой особенности из-за качества муки или способа закваски.
Хлеб с большими дырами – некачественный
Пекари могут получить любую структуру мякиша – все зависит от их желания. Могут быть мелкие пузырьки или крупные – это все будет нормой, а порой даже – фантазией производителя.
Хлеб должен быть с сухим мякишем
Мякиш хлеба должен быть сочным, но при этом не липнуть к ножу или зубам. Если он прилипает – то значит хлеб плохого качества.
Сколько хлеба можно есть во время диеты?
Людям от 19 до 50 лет рекомендуется употреблять шесть порций злаковых в день. Одна порция злаковых – это один ломтик хлеба, половина булочки или полчашки вареных зерен (макароны, рис, киноа), четверть стакана мюсли или две трети стакана хлопьев.
Оптимально – 2 кусочка хлеба в день, остальное – в виде каш или хлопьев. Хлеб из цельного зерна содержит больше клетчатки и витаминов. В белом хлебе питательных веществ намного меньше.
Почему нельзя есть горячий хлеб
Хлеб есть нужно только охлажденный, так как крахмал только в таком виде приобретает особую структуру и резистентность. Такой хлеб переваривается дольше. Полезнее всего есть хлеб, который полежал около суток и слегка подсох.
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