Експерти спростували топ-5 міфів про хліб: від нього не поправляються

Хліб виключають з раціону при більшості дієт, через те, що в ньому є вуглеводи та міститься крохмаль. Однак медики вважають, що хліб можна і потрібно їсти навіть при схудненні.

Від хліба повніють

Це популярна помилка, але не має нічого спільного з реальністю. Хліб - така ж їжа, як і будь-яка інша, помірно калорійна і з великою кількістю вуглеводів. Повніють не від хліба, а від надлишку калорій. Якщо виключити хліб, але при цьому переїдати, то ніяка дієта не допоможе. Якщо ви дотримуєтеся здорового раціону, то виключно від хліба або шматочка піци ви точно не потовстішаєте.

У хлібі є яйця

Хліб складається з солі, води та борошна + закваска або дріжджі. Якщо це закваска, то це борошно і вода. Яйця, масло і молоко є тільки в здобному тесті та солодкій випічці.

Хліб повинен розпрямлятися після стиснення

Житній хліб не буде розпрямлятися, оскільки в ньому немає глютену. Інші види хліба також можуть не мати такої особливості через якість борошна або способу закваски.

Хліб з великими дірами - неякісний

Пекарі можуть отримати будь-яку структуру м'якушки - все залежить від їх бажання. Можуть бути дрібні бульбашки або великі – це все буде нормою, а часом навіть – фантазією виробника.

Хліб повинен бути з сухим м'якушем

М'якуш хліба повинен бути соковитим, але при цьому не липнути до ножа або зубів. Якщо він прилипає - то значить хліб поганої якості.

Скільки хліба можна їсти під час дієти?

Людям від 19 до 50 років рекомендується вживати шість порцій злакових в день. Одна порція злакових - це одна скибочка хліба, половина булочки або пів чашки варених зерен (макарони, рис, кіноа), чверть склянки мюслі або дві третини склянки пластівців.

Оптимально - 2 шматочки хліба в день, решта – у вигляді каш або пластівців. Хліб з цільного зерна містить більше клітковини та вітамінів. У білому хлібі поживних речовин набагато менше.

Чому не можна їсти гарячий хліб

Хліб їсти потрібно тільки охолоджений, оскільки крохмаль тільки в такому вигляді набуває особливої структури та резистентність. Такий хліб перетравлюється довше. Найкориснішим є хліб, який полежав близько доби та злегка підсох.